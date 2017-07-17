综述：利率升高助美国大银行季报获利超预期 然投资者不买账

路透纽约7月14日 - 期盼多时之后，美国银行业者终于开始见到利率升高带来的一些好处。周五有四家大型银行公布的季度获利高于分析师预估，归功于贷款价格升高的同时，对存款的付出并未增加太多。

但摩根大通(JPM.N)、富国银行(WFC.N)、花旗集团(C.N)和PNC Financial Services Group(PNC.N)的股价午后下跌，终场收低。分析师称，投资者指望看到更好的业绩，和听到银行高管对银行前景有更好的看法。

“银行类股应该要喘口气了，”Edward Jones分析师Shannon Stemm对路透说。“市场对银行股押注了大量乐观情绪，因为利率升高和监管改革的前景让投资者感到激动。但是基本面情况则更为复杂。”

例如，摩根大通公布季度获利增加13.4%，因净利息收入升高、以及贷款增长抵销了债券交易下滑的拖累。

但管理层目前预计今年净利息收入增加40亿美元，低于此前预估的45亿美元，归咎于抵押贷款调整、市场相关收入疲弱，以及10年期公债受到意外“下行压力”等一系列因素。

摩根大通股价盘中下挫1.1%至92.05美元，花旗集团的银行股分析师Keith Horowitz说，投资者对前景转黯感到失望，他们对“该股的要求较高”。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)自去年第二季以来已经三度升息，最近一次是在今年6月。利率升高普遍利好银行，但由于短期与长期利率变动不均衡，银行的收入增长并不像投资者预期的那样快。

富国银行、花旗集团和PNC均公布贷款同比出现增长。富国和PNC称存贷利差增加，多亏了利率升高。他们的每股盈余(EPS)都高于分析师平均预估。

但富国银行的营收低于预期，分析师的电话会议上就费用高企向高层提出质疑。该股收盘下跌1.1%。

花旗集团的业务性质导致财报有些让人看不清。

花旗对散户存款的依赖较少，散户在要求上调利率方面不像机构客户那样迅速。花旗的一大块贷款增长来自于没有欠款的信用卡业务，意味着从这些贷款身上挣不到利息。

首席财务官John Gerspach鼓励分析师不要把眼光只局限在这些贷款的直接收入上面，而要关注潜在客户带来的其他业务。

花旗股价收低0.45%至66.72美元。

PNC的商业贷款尤为强劲，净利息收入增长5%，因存款成本低于贷款收益。该行打算扩大企业信贷业务，并维持此前预估称全年贷款将以5%左右速度增长。

但即便这样正面的展望还是有些让人意外，该股股价收盘下滑0.1%。

“你维持了2017年全年财测，”Evercore ISI分析师John Pancari在与该行管理层的电话会议上说。“怎么不上调呢？”

管理层对今年稍早给出的财测“仍感到满意”，首席财务官Robert Reilly说。(完)