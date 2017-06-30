分析：“坏”外国企业推动美国制造业就业复苏

资料图片：2014年3月，美国南卡罗来纳州斯帕坦堡(Spartanburg)，一名宝马汽车的工人为生产线上的X4新车安装格栅。

路透南卡罗莱纳州斯帕坦堡/查尔斯顿6月30日 - 在特朗普开始承诺通过对美国贸易伙伴采取强硬立场来收回大量制造业工作机会的前几年，这类工作岗位就已经呈现上升之势，主要归功于外国公司。如今按特朗普的说法，这些外国公司都很坏。

路透对联邦就业数据的分析显示，2010-2014年创造的65.6万个新的制造业就业机会中，三分之二可以归功于外国直接投资。

更新的就业数据尚未公布。但在过去两年中，超过7,000亿美元的外资投入美国，截至2016年底引进外资总量高达3.7万亿美元，这是世界纪录(图表：tmsnrt.rs/2sWkzTB)。

现在，已经在美国工厂中投资了数以十亿美元计的外国企业，以及接纳这些企业的地方领导人担心，如果特朗普兑现诺言降低贸易自由化水平，那么支撑那些投资的全球供应网络将会出现麻烦。

美国总统威胁要撕毁与加拿大和墨西哥的北美自由贸易协定，并对德国和中国等对美国存在贸易顺差的国家施加更高的关税。美国政府也在讨论更加严格的移民规定和加强对投资的安全审查。

在2016年的总统选举中，这些强硬措辞帮助特朗普获得了东北部和中西部“铁锈地带”几个摇摆州的支持，但是，却让他与南方各州的公司和地方领导人产生意见分歧，而这些州推动了近期的制造业就业岗位增长。

虽然南方各州投票支持特朗普，但他们也花了几十年的时间，通过灵活的劳动法、财政激励措施和投资于港口、道路等基础设施来吸引外国公司。

**模范生兼代罪羔羊**

从肯德基州至乔治亚州，这些努力催生了好几座新的汽车工厂，以及一座在阿拉巴马州Mobile落脚的空中客车(AIR.PA)新厂。

最能诠释特朗普与地方立场落差的例子，莫过于南卡罗来纳州的斯帕坦堡(Spartanburg)。

德国宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)在当地投资80亿美元兴建一座广达120万平方英尺的组装厂，这座工厂已成为美国单一汽车出口值最高的工厂。

南卡罗来纳州州长Henry McMaster是共和党籍，也是特朗普的支持者，他极力赞扬BMW把南卡放入公司全球投资版图的决定。

BMW执行长Harald Krueger表示，公司未来四年将在斯帕坦堡增加投资6亿元，为既有的逾9,000名员工数再增加1千个岗位。

但作为南卡罗来纳州企业投资典范的BMW，现在也成为代罪羔羊的指标。1月时，BMW打算在墨西哥盖工厂的计划惹怒了特朗普，特朗普上月称德国在贸易方面“很坏”，在美国卖太多车了。

就连BMW本身在强调公司对美国经济的贡献和自由贸易的好处之际，为了应对保护主义者可能举起的鞭子，BMW正准备种种避险措施。

在镁光灯之外，BMW正在调整位于南非及中国的工厂，准备量产诸如X3 SUV等车型，降低对斯帕坦堡厂的依赖。

特朗普政府曾表示欢迎外资投资，美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)在为三星电子(005930.KS)的南卡罗来纳州新厂开幕致词时，他说这类项目显示“在寻求增长的跨国企业眼中，美国正成为一个愈来愈有力的据点。”

美国南方州的成功主要归因于，沿岸港务局和城市花重金投资航道和码头建设，方便了与中国和墨西哥之间的航运往来。

南卡罗来纳州的共和党参议员Lindsey Graham称，保护主义会破坏这些成就，伤害美国工人。

**“灭顶之灾”**

“和欧洲谈一份贸易协议，更新北美自由贸易协定(NAFTA)，而不要撕毁它，”Graham在宝马工厂向路透表示，“我们现在走的方向不对，我们需要更多、而不是更少的贸易协议。”

Graham提到了来自中国和墨西哥的低成本竞争是如何毁掉南卡罗来纳州一度繁荣的纺织业，以及州政府如何将其重新打造为一个制造业中心，引入宝马和法国轮胎制造商米其林(MICP.PA)等企业。

如今繁忙的港口城市查尔斯顿也有一个类似的故事。上世纪90年代这里关闭了一个大型海军基地，导致2万岗位被裁，当地官员便积极引入外国制造企业，这些企业现在该市周边三个县雇佣了约1万人，未来还会招聘更多。

奔驰现增加1,300个岗位以便在此地生产Sprinter车型，而不是仅仅用进口部件进行组装，这也意味着本地供应商将有更多业务。

中国吉利旗下的沃尔沃汽车明年将开设第一个北美工厂，拟用人2,000名。

本地发展官员预计未来会有更多工作和投资，但他们担心特朗普政府讨论的一些措施或带来寒蝉效应。

查尔斯顿地区发展联盟(Charleston Regional Development Alliance)的全球行销主管Claire Gibbons称，提议中的新关税、更苛刻的移民规定、以及对外国投资项目更严格的审查，或为该地区带来“灭顶之灾”。

“这对我们大家都是一个受教育的机会，决策人士不了解基层情况。” (完)