香港金管局发言人称美国3月加息机会甚高 惟市场仍弥漫乐观情绪

路透香港2月1日 - 香港金融管理局（HKMA）发言人周四称，美国3月加息机会甚高，惟金融市场仍然弥漫乐观情绪，因此须注意审慎管理风险。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三维持利率不变，但称预计通胀将在今年攀升，表明联储仍可能在新任主席鲍威尔上任后于3月升息。

金管局发言人称，美联储一如市场预期维持其货币政策不变，但市场普遍预期3月加息的机会相当高。由于美国正处于加息周期，而其他主要先进经济体也有迹象显示可能开展利率正常化。

“尽管面对环球利率可能上升的风险，金融市场仍然弥漫乐观情绪。”发言人并说，“金管局提醒大家，利率上升可能较预期快、美国推行贸易保护主义和地缘政治变坏等风险如果出现，可能令市场出现大幅波动，因此大家必须审慎管理好风险。”

美元兑其他主要货币周四维持温和涨幅，之前美联储暗示对美国的通胀和经济成长抱有信心，交易员目前正在等待一系列经济指标的出炉，其中包括美国非农就业报告。

香港股市恒生指数.HSI周四开高0.2%后表现反覆，本地时间11:47，恒指跌0.27%，因中国平安(2318.HK)、港交所(0388.HK)回吐压力较大；国企指数.HSI则升0.02%。（完）