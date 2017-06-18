综述：美国5月房屋开工降5.5%至八个月低点 建筑许可下降4.9%

资料图片：2014年9月，加州Carlsbad, 一名工人站在一栋新建房屋的屋顶上。

路透华盛顿6月16日 - 美国5月住房开工连续第三个月下降，跌至八个月低点，建筑活动普遍降温。这表明楼市可能拖累美国第二季经济增长。

尽管市场上住房供应不足，影响销售并推高了房价，但住房开工仍下降。分析师将之归咎于劳动力和土地供应不足。在就业市场趋紧的支持下，楼市需求仍旺盛。

“住房建设近期停滞，对于经济增长是坏消息，”PNC Financial首席分析师Gus Faucher表示。“缺少建筑工人可能正在影响建筑行业，而且在美国部分地区土地供应不足，也是一个影响因素。”

商务部周五公布，5月房屋开工下降5.5%，经季调后为年率109万户。这是2016年9月以来最低水平，也不及分析师预期的增至122万户。

5月房屋开工较上年同期下降2.4%。5月建筑许可下降4.9%至年率117万户，为2016年4月以来最低。

这份楼市数据加上之前零售销售、制造业产出和通胀等疲弱数据，降低了对第二季美国经济增长大幅提速的预期。周五公布的另一份报告亦显示，6月初消费者信心下降。

楼市之前连续两个季度为国内生产总值(GDP)增长做出贡献。亚特兰大联储将第二季GDP环比成长年率预估由之前的3.2%调降至2.9%。美国第一季GDP增长1.2%。

美国公债价格上扬，美元指数下跌。PHLX房屋类股指数.HGX收盘持平。美国最大的房屋建造商霍顿(D.R. Horton)(DHI.N)股价收低0.5%。

美国股市周五收盘变动不大，尽管亚马逊(AMZN.O)以137亿美元买入高档超市Whole Foods (WFM.O)的消息打压零售股下挫，沃尔玛(WMT.N)和Target等一系列公司股价也受创。

**房屋建设全面趋疲**

在住宅市场占比最大的独栋房屋开工5月下降3.9%至年率79.4万户，亦创八个月来最低。独栋房屋开工自2月升至近九年半高位后失去动能。

独栋房屋建筑许可下降1.9%至77.9万户，连续第三个月下降，并低于房屋开工水准，表明未来数月可能继续保持疲态。

分析师将这种态势归咎于供应面抑制，而非住房需求。就业市场强劲继续支撑楼市。随着美国失业率降至16年低点4.3%，薪资也逐步上升。

尽管抵押贷款利率上升，但以历史标准来衡量仍处低位。周四调查显示，6月房屋建筑商信心下降，他们对熟练工人和建筑用地持续供应不足表示沮丧。

“就业持续增长，需求上升，抵押贷款利率较低，应使今年独栋房屋建筑领域继续增长，同时建筑商设法应对地皮和工人短缺问题，”全美住宅建筑商协会(NAHB)会长Granger MacDonald表示。

5月东北和中西部地区独栋房屋开工上升，但南部和西部则下降。住房完工增长5.6%至年率116万户，仍低于房产中介称解决房屋供应长期短缺所需达到的150-160万户。

4月市场上二手房供应为193万户，供应缺口可能使房价保持在高位。

波动较大的多户型房屋5月开工下降9.7%，至年率29.8万户，为连续第五个月下降。

过去几年租金强劲增长后如今趋于平稳，因此多户型房屋建设活动强劲增长空间或有限。多户房屋建筑许可锐降10.4%至38.9万户。(完)