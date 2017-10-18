焦点：美参议员就奥巴马医保制定跨党派协议 获特朗普支持

路透华盛顿10月17日 - 两名美国参议员周二宣布，共和党与民主党已就医保改革取得突破，同意恢复向医疗保险公司发放联邦补贴，使奥巴马医保(Obamacare)可以继续实施两年，而总统特朗普表示支持这一计划。此前特朗普曾打算取消这项补贴。

资料图片：2017年5月，华盛顿，美国国会大厦。REUTERS/Zach Gibson

这份协议由共和党参议员Lamar Alexander与民主党参议员Patty Murray研究制定，可满足民主党的部分目标，包括恢复对奥巴马医保的补贴，以及继续为一项帮助民众参保的联邦计划提供1.06亿美元资金支持。

作为交换，共和党人将为各州赢得更大的灵活性，可提供范围广泛的医保计划，同时保留对于患病与健康人群参保费率相同的要求。

特朗普政府上周称，将停止向保险公司发放数以十亿美元计的补贴。这些补贴用于帮助低收入美国人支付医疗费用；取消该项补贴是特朗普废除奥巴马医保法案的努力之一。

“我们正在处理一些最后细节，但我非常乐观地认为很快就可宣布，其中将包含所有细节，”Murray对记者说。

“它将涵盖未来两年。之后我们对于医保的长期方向将会有充分成熟的讨论。”Alexander说。

Alexander表示，他希望这项计划能获得两党“为数众多”参议员的共同推荐。

这项协议能否在国会通过还不得而知。

参议院民主党领袖舒默(Chuck Schumer)表示，该协议在民主党参议员中获得“普遍支持”，但共和党人的态度较难判断。温和派参议员Susan Collins表态支持这项新计划，但保守派共和党人反应可能较冷淡。

舒默呼吁参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)促成这项计划在参院表决，并呼吁众议院届时也尽速处理，好让特朗普签署本案。

特朗普周二表示，2010年的平价医疗法案是一场灾难且“已死”。但特朗普暗示，他可能支持Alexander-Murray版医保法案。

“这是一个短期解决方案，如此我们才不会有非常危险的短暂时期，顺带一提，包括对保险公司来说的危险时期。在这一两年期间，我们将会有很棒的解决方案，”特朗普在记者会上表示。

尽管特朗普支持该协议，但再次抨击称，补贴等同于联邦政府的馈赠，养肥保险公司。

美国包括Tenet Healthcare Corp (THC.N)及HCA Healthcare Inc (HCA.N)在内的医院经营业者的股价，在该协议消息出炉后走升。Tenet股价收升5.3%，HCA则上涨2.2%。一些美国健康保险业者股价也续涨，Anthem(ANTM.N)收高1.9%，Centene Corp (CNC.N)则涨3.2%。(完)