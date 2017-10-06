美国商务部推迟就中国进口铝箔反倾销调查作出裁决

路透华盛顿10月5日 - 美国商务部周四表示，将推迟就针对进口自中国的铝箔进行的反倾销调查作出初步裁决。

商务部在声明中称，推迟作出裁决可令其得以“全面分析有关中国非市场经济地位的相关信息”。

美国铝箔生产商此前向美国政府提出申诉，指中国制造商涉嫌在美国市场倾销。商务部数据现实，美国2016年从中国进口的铝箔价值估计达3.89亿美元。

在8月时，初步裁定中国进口铝箔存在补贴，将征收约17%-81%的反补贴税。

商务部3月末开始调查时表示，还将开始评估是否应把中国看做市场经济国家。如看做市场经济国家，实际上将限制对中国商品征收的反倾销关税的计算。

根据中国2001年加入世界贸易组织(WTO)条款，允许其他WTO成员国用第三国价格来评估中国商品售价是否低于成本或者合理市场价格。

该条款去年12月到期，中国已要求美国和欧盟停止使用这种替代国定价做法。这种定价导致对中国进口商品征收的反倾销关税更高。

“不管在什么情况下，商务部都会对事实进行全面公平的评估，”商务部部长罗斯在声明中称。“延后裁定将确保我们在该案中遵循最高标准，同时保证美国雇员和企业获得公平待遇。”

商务部表示，将在11月30日前对铝箔案以及中国的非市场经济地位做出初步裁决。最终关税裁决料在75天后做出。(完)