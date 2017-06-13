美国财政部公布一项广泛的金融改革计划 但遭到批评

路透6月12日 - 美国财政部周一公布一项将颠覆该国金融监管框架计划，影响层面广泛，若该计划取得成功，则将满足华尔街的很多心愿。

这份近150页的报告提出了100多项改革建议，其中大多数将通过监管部门而非国会来达成。总统特朗普已逐步任命美国通货监理局(OCC)和美国证券交易委员会(SEC)等金融部门的主管，以落实其政策。

提议的改革举措包括：放松大型银行交易业务目前面临的限制、减轻他们必须进行的年度压力测试负担，以及减少消费者金融保护局(CFPB)的职权--该部门一直在极力搜寻金融机构可能存在的不当行为。

金融业早就期望当局这类改革。这类举措将给摩根大通(JPM.N)、美银(BAC.N)、花旗集团(C.N)、富国银行(WFC.N)、高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)等银行带来好处。

这项改革计划还将扩大金融稳定监管委员会(FSOC)的职权，该部门由财长努钦(Steven Mnuchin)执掌。该计划还将调整国内实施的全球资本标准，为国内银行对抗海外同业的竞争助一臂之力。较小银行也将获得一些宽慰。资产在500亿美元或以下的银行受到的监管力度将小于资产负债表规模数以万亿美元计的同业。

包括大型和小型银行的行业组织对这份周一晚间公布的改革计划拍手称快。也有一些银行表示，他们希望在一些难题上能出台更多细则，例如监管机构规定多大规模的银行资产需要面临更严格的监管。

“这是第一次，政府对于我们关切的问题有所作为，我们的担忧得到当政者的回应，”美国金融服务圆桌组织(Financial Services Roundtable)的监管和法律事务高级顾问Rich Foster称。

但改革倡导者和民主党议员等人士很快就指责称，该计划相当于给华尔街派送福利，对那些在2007-2009年金融危机期间失去居所和就业的美国消费者有害。

“财政部计划所提出的观点，是多德-弗兰克法案通过之后业界游说人士想要推广的观点，”全美金融改革联盟(Americans for Financial Reform)的执行董事Lisa Donner称，“我们需要更有效的监管和执行，而不是被华尔街和贪婪的银行牵着倒退。”

财政部长努钦在声明中称，此番监管改革是处于促进经济增长的需要，可给予消费者更多选择，并确保美国纳税人不需要再度出手救助大银行。特朗普政府已经表示想要保护消费者，认为当前的规定制约了消费者获取贷款和投资产品的渠道。(完)