美国财政部发表对税改计划影响的分析 被民主党斥为“伪数学”

路透华盛顿12月11日 - 美国财政部周一发表对共和党税改计划带来的经济与财政影响的一页分析，很快招致多位税收专家的批评，且被民主党人斥为“伪数学”。

财政部表示，基于其对经济年度增长率为2.9%的假设，以及白宫到目前为止几乎没有什么进展的一些政策调整，10年后税改计划不仅可有充足的资金支持，甚至还有富余。对经济增长2.9%的假设远高于多数分析师的预估。

“我们很高兴发布一项有关政府的经济议程带来的税收影响的分析，”财政部长努钦在声明中称。

保守派的财政监管机构--联邦预算问责委员会称，努钦的分析“让动态评分与分析称为笑柄”，这里指的是预测税改计划对经济的影响时使用的方法。

参议院民主党领袖舒默(Charles Schumer)指出，财政部的分析“不过是一页伪数学”。

“白宫和共和党显然在抓住一切机会来证明这种无法证实的东西，并为一项议案争取投票支持，但几乎每个独立分析都表明这一议案将扩大赤字，而且几乎不会创造额外的经济活动来弥补这一影响，”他在一份声明中表示。

此次围绕经济预测之争正值共和党人再次努力调和参议院和众议院各自通过的议案。

白宫发布声明称，总统特朗普周三将对美国人民发表讲话，谈论税改会如何为他们及家人带来更加光明的未来。(完)