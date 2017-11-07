美墨加第五轮NAFTA谈判将在11月15日启动预备磋商--消息

路透墨西哥城11月6日 - 四位了解情况的官员周一称，美国、墨西哥及加拿大官员重订北美自由贸易协定(NAFTA)的下一轮谈判将于11月15日启动部分工作。这较计划略微提早了一些。

第五轮NAFTA谈判将于11月17-21日在墨西哥城举行。但这四位匿名官员称，上述三国的工作组将于11月15日开始会谈。

“期间他们可能会讨论的议题包括纺织、服务业、劳工及知识产权。很有可能增加其它议题，”其中一位官员称。

墨西哥经济部在声明中称，第五轮谈判将按计划于11月17日开始，一些工作组将会提前碰头以研究谈判代表的议程。

其中一位官员称，谈判代表将按计划于11月17日开始开会，提前举行预备磋商并不罕见。

“这(对谈判)不会产生任何重大影响，”另一位知情官员表示。

一位熟悉过程的美国游说人士称：“我听说他们希望将纺织品贸易谈判提前。”

美国总统特朗普曾威胁，如果不能重新制定对美国有利的协议，美国将退出NAFTA。特朗普的谈判团队在前一轮谈判中提出的方案令墨西哥和加拿大方面不悦。

分歧最大的提议包括，NAFTA商品原产地规则需规定汽车产品中美国产零部件的最低比例要求；规定NAFTA须每五年重新协商，否则将被终止的“日落条款”；以及终止所谓的第19章争端解决机制。

一位官员称，下一轮谈判中可能就“日落条款”提出反提案，但对于各方就原产地规则中美国产零部件比例要求达成妥协的前景表示怀疑。(完)