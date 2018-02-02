综述：美国1月非农就业岗位增长步伐可能加快 薪资料进一步增加

路透华盛顿2月2日 - 美国1月非农就业岗位增长脚步可能加快，薪资料进一步增加，凸显经济在年初之际的强劲动能。

根据路透对经济分析师的调查，美国1月非农就业岗位料增加18万个，高于12月的增加14.8万个。1月失业率料持平于17年低位4.1%。

劳工部将于周五1330 GMT公布备受瞩目的就业报告。

分析师表示国内外需求趋升正推动就业增长。但他们认为，美国国会去年12月通过的特朗普政府15亿美元税改方案，对就业增长提振不大。该方案是30年来规模最大的税改。

“我认为其对就业增长不会有太大影响，部分是因为经济大致已处于充分就业状态。”波士顿学院经济学副教授Robert Murphy称。“其影响将更多作用在薪资/收入面。我们将开始看到薪资面临较大压力。”

美国总统特朗普及其共和党同僚希望财政刺激措施能创造就业并提振经济增长。这些措施包括将企业所得税从35%下调至21%。

据新职介绍咨询公司Challenger, Gray & Christmas，截至1月底，只有七家公司宣布因为减税计划增加总计近37,000个新岗位，苹果(AAPL.O)是其中之一。

1月的预估就业增幅将低于过去三个月的平均月增幅20.4万。美国经济平均每月需要创造7.5-10万个就业岗位，才赶得上劳动年龄人口的增速。

随着就业市场接近充分就业，就业增长在放缓。企业称越来越难找到合格的员工。经济学家称，这将迫使部分企业大幅提高薪资以抢夺稀缺的劳动力。

**提高最低薪资**

1月平均时薪料较前月增长0.3%，12月为增长0.3%。1月平均时薪料较上年同期增长2.6%，12月为增长2.5%。

上月美国18个州的最低工资开始上调，薪资数据对此料有所体现。另外减税也可能提振薪资。星巴克(SBUX.O)和联邦快递等公司已表示，将动用减税后节省下来的部分资金给员工加薪。

薪资在2月还有可能进一步上涨，届时沃尔玛(Walmart)WMT.N.将提高美国店铺小时工的最低时薪。

年度薪资增幅仍低于3%，而分析师认为若想要通胀率升向2%的美联储目标水准，3%的增幅是必需的。美联储官员周三乐观表示，今年通胀率将向目标水准攀升。

美联储货币政策制定者投票决定维持利率不变，称就业市场“继续走强”，经济活动“稳定增加”。美国金融市场预计美联储3月会升息。

“稳健的就业市场环境，再加上薪资压力上升，美国经济活动情况良好，将令美联储继续保持在升息的道路上，”标普全球评级驻纽约的美国首席经济学家Beth Ann Bovino说。

美联储已预计今年将升息三次。之前在2017年已经升息三次。

随着1月就业报告的公布，政府将发布年度“基准”修订，并更新其用于消除数据季节性波动的公式。政府亦将采纳新的人口估计数字。

政府去年9月的初步估计显示，经季节调整的2017年3月就业人数可能比其报告的数字高出9.5万。

人口控制措施的转变，意味着1月份的劳动力数字、就业及失业人数不会与12月份直接比较。 2017年失业率下降了0.7个百分点，分析师预计到今年底将触及3.5%。

1月份就业增长可能比较广泛。制造业就业人数预计稳步增长。强劲的国内和国际需求以及美元疲软都给其带来支撑。

上个月，异常寒冷的天气可能减缓了建筑工地的招聘。零售业在12月减少20,300个岗位之后，可能出现反弹。(完)