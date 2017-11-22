美国宣布对13家中朝企业和个人实施制裁

路透华盛顿11月21日 - 美国周二对13家中国和朝鲜企业和个人实施制裁，指控其帮助朝鲜逃避对该国的核限制，并通过贸易支持该国。

美国财政部在其网站宣布上述行动的前一天，总统特朗普将朝鲜重新列入支持恐怖主义国家名单。

新制裁表明，特朗普政府正在重点打击中朝贸易，认为这是迫使朝鲜放弃发展有能力打到美国的核弹计划的关键。

“这一安排将对朝鲜及有关个人实施进一步的制裁和惩罚，有利于我们尽可能大地施压，从而孤立这个凶恶的政权，”美国财政部长努钦表示。

制裁行动包括将三家中国公司列入黑名单。这三家公司是丹东科华经贸有限公司、丹东祥和商贸有限公司和丹东市鸿达贸易有限公司。美国财政部称，这三家公司对朝贸易总额超过7.5亿美元。

这项制裁还将孙嗣东及其丹东东源实业有限公司列入黑名单。华盛顿智库C4ADS在6月的报告中称，在对朝贸易中占较大比重的数家公司中就包括孙嗣东的公司。

美国当局屡次将与朝鲜接壤的丹东的企业和个人作为目标，指其与朝鲜有业务往来。

保卫民主基金会(Foundation for Defense of Democracies)朝鲜问题专家Anthony Ruggiero表示，中国并未在丹东地区严格执行金融规定。他说，因此丹东吸引了一些企业从事对朝贸易谋利。

新的制裁还涉及几家向俄罗斯、波兰、柬埔寨和中国输出劳务的朝鲜公司。美国当局表示，他们在寻求切断朝鲜劳务输出这一财路。

新美国安全中心(enter for a New American Security)的制裁问题专家Peter Harrell称，这些制裁举措是美国首次寻求直接打击朝鲜的日常贸易。

美国国务院发言人Heather Nauert表示，这些制裁是为了进一步孤立朝鲜，且她认为把更多中国企业作为目标，并不会削弱中国在解决朝鲜问题上的合作立场。(完)