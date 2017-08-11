美国纽约联储总裁强调美联储有关通胀将反弹的预期

路透纽约8月10日 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)预计，拜美元下滑及就业市场益发炙热之赐，“极为疲弱”的美国通胀将会反弹。这番评论强化了美联储逐渐收紧政策的预期。

杜德利在周四的讲话中呼吁美国尽更多努力，遏止就业和收入方面越来越严重的种族不平等现象；他暗示美联储今年有望再升息一次，并开始削减一些债券持仓。

鉴于美联储看重的年通胀数据近几个月来下降，且维持在低于2%目标的1.5%水平，投资人对12月底前能否再升息一次有几分怀疑。

然而杜德利表示，美元下滑推高了进口物价，加上就业市场趋紧，进而拉升了薪资，“结合这两因素最终应可推高通胀。”

“我的确预期通胀中期内会上升，但或许无法一路回升到2%，...不要忘了，通胀数据已连续多个月都处于这种极为疲弱的水平。”他在纽约联储的一次讲演后告诉记者。

杜德利预计，未来六到10个月年度通胀数据还将承压。他补充说，生产率增长低迷，是导致近期强劲就业报告存在缺憾，即薪资增长持续疲软的原因。

失业率降至16年低点的4.3%，然而薪资年增幅仅为令人失望的2-2.5%，这进而反映出整体通胀疲弱。

美联储今年已升息两次，预计可能在12月再度升息。期货合约显示，交易员认为12月升息的可能性约为42%，而整体则偏于推迟升息。(完)