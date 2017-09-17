美股展望：美联储政策会议料激发板块轮动 银行股或成宠儿

路透纽约9月15日 - 下周三美国联邦储备委员会(美联储/FED)的政策会议结束后，美国股市投资者可能会从高收益板块轮动出来，进入银行股，因下一步利率升高可能让银行股受益。

投资者称，若下周美联储承认通胀攀升，或者在缩减资产负债表时重点削减对较长期公债的购买，那么股市板块的受宠失宠可能发生更迭。

Washington Crossing Advisors的投资组合经理Chad Morganlander说，如果美联储的行动促使长期利率升幅高过短期利率，“短期来看金融类股将获益。”

外界预计美联储下周会议不会加息，但投资者将关注主席叶伦会对近期的通胀数据作何解读，从中寻觅线索判断12月加息的可能性。此外，投资者还将关注美联储将如何开始缩减规模4.5万亿(兆)美元的资产负债表。

美国通胀持续偏低，但叶伦可能会轻描淡写地说这是暂时现象，并指出最近的消费者物价数据强于预期。[nL4S1LV4W8]

明尼阿波利斯Leuthold Group首席投资策略师Jim Paulsen指出，加息预期若出现任何升温，都可能助推板块轮动，并“将肯定改变市场板块的领头羊”，有利于金融、工业和材料类股。

“公共事业和电信类股将承压”，还有那些一贯向股东增加季度回报的公司，他说。

利率上升时，投资者往往会卖出公用事业和电信类股票，以及派息较高的公司，部分原因是投资人预期投资于更为安全的债券可获得类似水平的回报，导致这些公司失去了作为替代投资的魅力。

年初迄今，标普500银行类指数上涨不到4%，涨幅不及标普500红利贵族指数的9.2%，以及标普500公用事业指数的12%。

美联储预计将宣布缩表，这一点已经向外界清楚传达，与此同时，投资者将关注美联储是否会说明在将一部分到期资产进行再投资时，是偏好较短期还是较长期债券。

如果重点是放在重新购买短期资产上面，则可能推高长债收益率，还会促使投资者注意力转向银行股，Morganlander说，净利差升高理论上将帮助银行多赚钱。

银行借入短期资金，贷出中长期资金，所以收益率曲线趋陡被视作利好银行的资产负债表。

但是，美国的长期收益率免不了会受德国和日本等其他发达国家债券收益率偏低的影响。

“全球利率的整体趋势将继续压制收益率曲线，”Morganlander说。

**市场吃得消**

标普500指数从2009年时的12年低位是走到今天的纪录高位，虽然美联储的量化宽松政策是这波牛市的一个支柱，但缩减量化宽松预计并不会导致美国股市以大跌做出回应。

美联储预计，最初停止再投资的到期公债规模每月不超过60亿美元，在12个月内每三个月增加60亿美元，直至达到每月300亿美元。对于机构债和MBS，最初上限为每月40亿美元，一年内每季度增加40亿美元，直至达到每月200亿美元。

这样缓慢而稳定的步伐不会让美联储变成资产卖家。该央行只是不会把全部到期资产都用于再投资，据分析师估算，一年后美联储的资产负债规模将减少约3,000亿美元。

“不会是直接卖掉，所以这本身是个非常渐进的过程，”纽约Wunderlich Securities首席市场分析师Art Hogan说。

“最大胆也是最鹰派的情况，资产负债表也是要到2020年代中晚期才会达到‘新常态’规模，”Hogan说。“市场能吃得消吗？我想是的。”

对于美联储资产负债表目标规模的预估介于约2-3万亿美元。2007-2009年金融危机之前，美联储的资产负债规模接近9,000亿美元，到2014年底膨胀至近4.5万亿美元，并基本保持至今。

图表：美联储资产负债表vs标普500指数 reut.rs/2jssUvS

(完)