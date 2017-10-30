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2017年10月30日 / 上午9点11分 / 1 天内

美国监管机构希望放松对富国银行的限制--消息人士

1 分钟阅读

路透华盛顿10月30日 - 据熟悉情况的消息人士说，美国一家主要监管机构希望降低富国银行(Wells Fargo)(WFC.N)向雇员支付离职金的难度，从而放松在去年富国银行曝出虚假账户丑闻后对该行实施的一项限制。

目前美国总统特朗普正试图放松对华尔街的限制，美国通货监理局(OCC)代理监理官Keith Noreika必须考虑是否对富国银行新的管理人士进行审查。

如果Noreika的办法得以采纳，OCC可能会对富国银行和其他未来可能受到处罚的大型银行从宽处理。

据前官员和前任官员称，自Noreika 5月担任OCC代理监理官以来，他一直建议放松对富国银行的处罚。

在承认销售人员在未经客户同意的情况下开立多达210万个账户之后，富国银行于2016年9月与监管机构达成一项金额为1.9亿美元的和解协议。

作为与监管机构和解协议的一部分，新来的富国银行高管可能会面临OCC的审查，离职金的支付也必须获得OCC和美国联邦存款保险公司(FDIC)的批准。

但Noreika希望官员在审查离职金时加快速度，且OCC可以选择放弃对新管理人士的审查。

富国银行未就此置评。

数百名富国银行雇员的离职金被冻结，因监管机构试图确定这些雇员可能在上述丑闻中扮演的角色。(完)

编译 汪红英；审校 高琦

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