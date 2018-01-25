焦点：美国官员称欢迎美元贬值 并回击对保护主义的担忧

路透瑞士达沃斯1月24日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)周三对美元贬值表示欢迎，他的言论令美元下挫，并让人担忧美国总统特朗普将在其美国优先的纲领下加强对中国和其他大型贸易伙伴国的攻击。市场将努钦在达沃斯世界经济论坛的此番言论，视为与美国传统的汇率政策脱离；而其他国家的领导人则在该论坛上抨击美国的保护主义立场。

与美方官员在特朗普周四抵达达沃斯前夕发表的强硬谈话不同，印度、巴西、德国和加拿大等国领导人则呼吁合作并批评保护主义立场。

努钦在记者会上表示，“显然美元贬值对我们有利，因这关系到贸易和机遇。”

美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)后来对美国财经频道CNBC表示，努钦的意思“不是倡导弱势美元”，但他的语气也有些强硬。

在被问及他是否担心激发贸易战时，罗斯表示：“贸易战已经存在一段时间了，差别在于美国部队现在遇到了壁垒。”

在被问及努钦的表态时，白宫发言人桑德斯(Sarah Sanders)在华盛顿的一场每日简报中称：“我们主张自由浮动汇率。总统一直持这种立场。”

“我们有...非常稳定的美元，主要原因在于美国经济目前的表现，”她补充称。

全球首脑、企业高层和非政府机构参加的年度达沃斯论坛长期以来一直支持全球化、自由贸易和自由主义价值观。

美国前总统克林顿曾于2000年参加达沃斯论坛，特朗普是自那时以来首位出席该论坛的美国现任总统。特朗普质疑上述观点。他威胁要退出北美自由贸易协定(NAFTA)、否定全球气候变迁协定，并批评联合国和北大西洋公约组织(NATO)等机构。

特朗普料将在周五峰会上发表演说。全球领袖担心会重回经济保护主义增强的状态。

意大利总理真蒂洛尼在被问及他有什么讯息要给特朗普时，他为多边合作提出辩护，并警告不要破坏多边合作。

德国总理默克尔在论坛的演讲唤起了人们对两次世界大战的记忆，并质疑这个世界是否有从中记取教训。

法国总统马克龙的演讲则以打趣的方式开场，他说这个会议“显然幸运地没有邀请任何怀疑”全球变暖的人。

印度总理莫迪、加拿大总理特鲁多和巴西总统特梅尔都拥护全球化和合作的观点。

努钦为特朗普的政策进行辩护。

“这项政策是有关美国优先。但美国优先其实意味着与世界其他国家合作，”努钦称。“这只是意味着特朗普总统着眼于美国劳工和美国利益，他认为其他领导人也一样，会着眼于他们(国家)的(劳工和利益)。”

罗斯称，激起美国贸易行动的，是“我们贸易伙伴作出的不当行为”。

**美国就业**

美国周二对进口洗衣机和太阳能电池板征收高额关税，宣称是为了保护美国就业。中韩对此表示谴责，韩国预计将向世界贸易组织(WTO)投诉此一“过分”举措。

罗斯称，“很多国家自由贸易说得好听，但实际做法是极度的贸易保护主义。”

罗斯周三还称，美国贸易当局正在调查是否需要对中国侵犯知识产权采取行动，称“中国制造2025”战略规划为“直接威胁”。

美元贬值应有助于美国出口商，但努钦也就美元前景提出一个微妙的看法：“长期来看，美元的强度反映出美国经济的稳健程度，也反映出就储备货币而言，美元仍是主要货币的事实。”

努钦表示，此次达沃斯论坛，美国派出历来规模最大的代表团参加，包括特朗普政府10名官员，以及一名白宫高阶幕僚。代表团中包括身兼白宫顾问的特朗普女婿库什纳(Jared Kushner)。

努钦表示，关于美国对11个国家之间新的亚太贸易协定的参与，“并非没有讨论余地”，尽管华府去年退出该协议的初步会谈。

不过他也表示：“我们是双边贸易协议的拥护者。”

周二稍早，加拿大总理特鲁多称新的贸易协定是“正确的协议”。这项协议料于3月在智利签署。

罗斯表示，特鲁多的看法需以NAFTA最新一轮谈判为脉络，其中可能存在“在NAFTA会谈向美国施压 ”的些许意味。(完)