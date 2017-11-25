美国原油触及逾两年高位 Keystone输油管道关闭导致供应减少

路透纽约11月24日 - 美国原油价格周五触及逾两年高位，因加拿大向美国运送石油的Keystone输油管道继续关闭，预计将导致向美国一主要储油中心的供应下降。

美国原油期货收涨0.93美元，或1.6%，报每桶58.95美元。

周五市场交投清淡，因美国感恩节长周末。

指标布兰特原油上涨0.31美元，或0.49%，报每桶63.86美元。

在美国南达科塔州发现漏油后，TransCanada(TRP.TO)日输送59万桶原油的Keystone输油管道在11月16日关闭。该输油管道将加拿大油砂产区亚伯达省生产的原油运送到美国的炼油厂。

目前尚不清楚Keystone输油管道何时恢复运营，但它输送的原油很大部份是运往美国俄克拉荷马州库欣，当地是美国原油期货交割点，所以这条输油管道关闭，意味着运往库欣的原油减少。

反映库欣供需状况的指标近月和次月美国原油期货逆价差上升至0.10美元。逆价差是指近月原油期货价格高于远月期货。

“我们预期库欣原油库存将会继续减少，这令美国原油市场出现逆价差”Tyche Capital Advisors的Tariq Zahir说。

“但这些涨幅可能在今后一周尽数抹去，如果俄罗斯表示该国不打算支持任何OPEC协议，或者，如果伊拉克或伊朗对减产怨声载道，”他补充说。

石油输出国组织(OPEC)将在11月30日举行会议，预期会将限产协议的到期日延长至3月以后，但俄罗斯对是否支持延长限产协议态度暧昧。(完)