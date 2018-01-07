美国费城联储总裁哈克称今年升息两次是“适宜的”

路透费城1月5日 - 费城联邦储备银行总裁哈克周五称，疲软的薪资增长和债券市场的潜在风险意味着，美国联邦储备委员会(美联储/FED)暂时应放慢升息步伐，并表示美联储2018年或许应该仅升息两次。

虽然通胀低迷，但多数美联储官员预计今年会升息三次，哈克在11月还称，他也认为升息三次、每次升息25个基点是适宜的。

但他在周五改变了看法，暗示美联储对通胀持续低迷以及一个新露头的风险越来越担心。这个新风险是，美联储若继续升息，可能会推动短期利率高于长期利率。

这种被称为利率倒挂的现象从历史上来看预示着经济将会陷入衰退，和圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德一样，哈克也提出这是一个潜在问题。

随着美联储上调联邦基金利率目标，短期政府债券和10年期公债的收益率之差一直在收窄，哈克称这或许意味着美联储应该放慢步伐。短期政府债券和10年期公债的利差目前约为0.5个百分点。

“我认为我们不应做任何事情来促使倒挂现象出现，”哈克说，“我们有一些时间。”

虽然失业率已降至4.1%，低于很多经济学家认为的充分就业下的失业率水准，但薪资并未强劲上升，2017年期间通胀率在走软而不是上升。

“如果我们能让通胀率在一段时间内处于不只是2%，而是高于2%，这将会有帮助，”哈克说，“通胀率超过2%是可以的。”

哈克在为美国经济学会年会准备的发言稿中说，他预计2018年经济增幅将略低于2.5%，12月通过的税改法案料仅会给经济带来0.1-0.2个百分点的增幅。他预计今年失业率将维持低位，明年可能会上升零点几个百分点，通胀率将在2019年升至2%上方，到2020年将回落至美联储2%的目标。他说，就业市场“基本已无闲置劳动力”。

但他表示，“如果通胀低迷的情况持续，可能会构成严重问题，”包括加大使通胀回到目标水准的难度。(完)