美国一联邦雇员被控泄露有关大选黑客攻击的绝密文件--消息

路透华盛顿6月5日 - 美国司法部周一起诉一名联邦签约雇员将保密材料发送至一家新机构，消息人士向路透证实这家新机构为The Intercept。这是特朗普政府打击向媒体泄密的初步实质性举措之一。

现年25岁的Reality Leigh Winner被控从佐治亚州的一处政府设施中带走保密信息。司法部称，她于6月3日被捕。

在指控被宣布前不到一小时之，The Intercept公开了一份来自美国国家安全局的绝密文件，其中描述了俄罗斯在去年总统大选几天之前企图对至少一家美国投票软件供应商发动网络攻击、并向超过100家地方选举办公室发送鱼叉式钓鱼(Spear phishing)邮件的情况。

美国联邦调查局(FBI)和美国司法部未立即回复置评请求。

虽然指控并未提及绝密文件被公开一事，但一名了解内情的美国官员称，Winner被控向The Intercept泄露NSA的报告。另一位官员证实，The Intercept披露的文件是真实的，且该公司并未质疑针对Winner的指控与该文件直接有关。

不过新材料并未暗示投票被实际操纵。

The Intercept的联合创始编辑Glenn Greenwald未立即回应置评请求。Winner的母亲也未立刻回应置评请求。(完)