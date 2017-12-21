美国民调显示这个假日季亚马逊的魅力恐怕“无人能敌”

路透芝加哥/纽约12月20日 - 汤森路透/益普索周三公布的一项民调显示，和前几年相比，更多美国在线购物者计划将今年假期购物的大头都花在亚马逊(Amazon.com) (AMZN.O)，尽管传统零售商也都不惜花费大价钱，吸引顾客前往他们的网站购物。

周三公布结果的在线调查有2,644个成年人参与，结果发现有60%的在线购物者计划将多数假期购物在亚马逊网站完成，高于2015年同期时的50%。与此同时，计划将多数购物在沃尔玛Walmart.com、塔吉特Target.com和梅西百货Macys.com这些网站完成的购物者比例则分别下降约1个百分点。

消费者越来越青睐于便捷购物及快速交货，已推动这个假日季的在线购买规模达到纪录高位，在这种情况下，零售商将数字业务更上一层楼就显得愈发重要了。

在这个假日季中，沃尔玛(Wal-Mart Stores)(WMT.N)、塔吉特(Target)(TGT.N)和梅西百货(Macy‘s) (M.N)和很多同业一样，都在提供更大力度的在线折扣，并提供免费送货，有可能损及第四季获利，只为赢回越来越多转向亚马逊的顾客。

实体零售商也已经对通过网站和移动设备平台的购物进行了大力投资。他们还推出了更多的送货选项，比如：懒人提货(curbside pickup，即店家将商品送到消费者的车上)、线上购物门店提货(click-and-collect)、当日送达。假期购物季往往会占到许多零售商年销售额的20-40%。

安永的消费品和零售策略部美洲负责人Anand Raghuraman指出，传统零售商的线上销售正在增长，但增速并未快到能够赢得市场份额。

“他们角力的对象好比是个800磅重的大家伙，对手在盈利能力的各个方面都有着远超他们的截然不同的体量，很难与之展开竞争。”Raghuraman说道。

Earnest Research针对数百万美国购物者的匿名刷卡交易进行研究，感恩节过后两周的数据显示，亚马逊在美国零售业所占的市场份额较去年同期增加了2.6%。

Earnest的研究显示，同段时期，沃尔玛的店内及线上市场份额下滑了1.7%，Target和梅西则分别下降了0.6%和0.5%。

塔吉特发言人Joshua Thomas称，公司预计第四季网上销售增幅将再次在业内名列前茅。梅西百货发言人Radina Russell称，公司在假期季开局强劲，线上和线下门店都将继续提供超值商品。

沃尔玛未立即置评。

的确，分析公司和行业团体预计，大多数传统零售商今年假期季销售料有增长，线上线下门店都是，受打折、低失业、消费者信心升温和全美各地天气良好等因素推动。

感恩节和黑色星期五的销售也高于之前年份，亚马逊称在感恩节假日周末期间打破了销售纪录。

据路透/益普索调查，在这个假日季约有四分之一的成年人打算主要或完全从网上购物，比例高于2012年的五分之一。调查显示，便捷、送货上门和能够轻松比价，是人们选择网购的最常见原因。

路透/益普索调查于11月27日至12月7日在美国各地以英文进行。由于这是一次网上调查，受访者可能会比一般民众更熟悉电脑和网购。

图表：亚马逊料在假期季销售独占鳌头 tmsnrt.rs/2yTFeYo (完)