焦点：美国生产者物价和劳动市场表现强劲 支撑美联储12月升息预期

路透华盛顿10月12日 - 美国9月生产者物价指数上涨，因飓风导致德克萨斯州炼厂生产中断，汽油价格创下逾两年来最大升幅。

周四公布的其他数据显示，上周初请失业金人数降至逾一个月低位，德州和佛罗里达州因飓风哈维和伊尔玛而升高的请领失业金人数持续下滑。

尽管飓风影响该数据，但趸售通胀和劳动市场均展现整体强劲迹象，美国联邦储备委员会(美联储/FED)有可能在12月再次升息。

“今日公布的通胀和劳动市场指标强劲，为我们12月升息的预期带来了重要的支撑，”Bank of the West首席分析师Scott Anderson表示。

劳工部公布，美国9月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月上升0.4%，也是因服务成本增加而上升。8月趸售(批发)物价上涨0.2%。

9月PPI较上年同期跳增2.6%，是2012年2月来最大同比涨幅。此前8月PPI增加了2.4%。

趸售汽油价格继8月上涨9.5%后，在9月大涨10.9%，创下2015年5月来最大涨幅，为商品价格0.7%的涨幅贡献了三分之二。

劳工部称能源价格上升可能是“因哈维飓风造成墨西哥湾地区炼厂产能减少所致”。上月受到飓风影响导致汽油价格大涨，但这可能仅是暂时现象，因原油供应仍充裕。

数据公布后，美元指数小幅上涨，投资者等待周五将公布的9月消费者通胀数据。美国公债价格略升，美股几近持平。此前摩根大通和花旗公布财报但无惊喜之处，未能刺激市场乐观信心，美股终场微幅收低。

**核心通胀走坚**

一个衡量剔除了食品、能源和贸易服务后的基础生产者物价压力的关键指标在上月升0.2%，升幅与8月持平。这个所谓的核心PPI较上年同期升2.1%，8月为升1.9%。

通胀守在相对低位，美联储追踪的主要指标在8月进一步回落至其2%目标水准之下。据路透调查，周五公布的数据或许将显示，9月核心消费者物价指数(CPI)较前月升0.2%，较上年同期升1.8%。

物价压力依然温和，尽管劳动力市场接近充分就业，失业率处在逾16年半低位4.2%。美联储主席叶伦曾表示，无线电话公司一次性降价等临时性因素正抑制通胀。

美联储周三公布的9月19-20日政策会议记录显示，决策者就通胀问题进行了激烈讨论，“部分”决策者表示担心“通胀率持续偏低或许暗示基础趋势水平低于2%。”

尽管通胀温和，但美国金融市场已在很大程度上对12月升息预期做出反应。美联储今年已升息两次。

美国劳工部在周四公布的第二份报告中称，经季节性因素调整后，10月7日止当周初请失业金人数减少15,000人至243,000人，为8月末以来最低水平。

因飓风失去工作的工人暂时失业，导致9月初的初请失业金人数升至近三年高点298,000人，但之后持续下降。

受飓风哈维和伊尔玛影响，9月非农就业岗位减少33,000个，为七年来首次下降。预计10月就业岗位增幅将反弹，因为暂时失业工人重返工作岗位，而且被风暴破坏的地区开始重建和清理工作。

9月30日当周美国续领失业金人数减少3.2万人至189万人，是1973年12月以来的最低水平，凸显出就业市场蕴含的强劲势头。

High Frequency Economics驻纽约Valhalla的首席美国分析师Jim O‘Sullivan称：“该数据说明，经过上个月飓风导致的疲软后，就业岗位将迅速反弹，就业增长的基本趋势依然强劲，足以维持失业率下降势头。”(完)