综述：美国8月生产者物价上升 主要受汽油价格大涨推动

路透华盛顿9月13日 - 美国8月生产者物价反弹，受汽油价格成本飙升带动，基础生产者通胀也有加速的迹象。

劳工部周三称，8月最终需求生产者物价指数(PPI)上升0.2%，7月时下滑0.1%。该指数较上年同期上扬2.4%，7月时上升1.9%。

分析师称，生产者物价上升不大可能缓解美国联邦储备委员会(美联储/FED)决策者对低通胀的担忧，因这一涨势主要受汽油成本飙升推动。汽油价格升幅为1月以来最高，7月时则为下滑1.4%。

尽管受飓风哈维干扰德州炼厂生产的影响，9月汽油价格可能进一步上涨，但回落可期，因为原油供应充足。

“能源价格上涨或将成为飓风哈维与伊尔玛风灾过后影响9月通胀报告的主要因素，而美联储可能会认为能源价格上涨对通胀产生暂时性的影响，”纽约RDQ Economics首席分析师John Ryding表示。

分析师预估上月PPI较前月增长0.3%，较上年同期增长2.5%。

8月扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI较前月上升0.2%，7月为持平，该数据为衡量基本生产者物价压力的重要指标。这一核心PPI较上年同期上升1.9%，与7月升幅相近。

美债价格下跌，美元指数上涨。美股几无变动，周二触及纪录高位。

**关注通胀**

通胀数据备受关注，可以从中研判美联储下次加息时间的线索。分析师预计美联储将在9月19-20日的政策会议上宣布开始缩表计划。

美联储料将加息时间推迟至12月。

据路透调查，将于周四出炉的8月通胀数据料显示，在汽油价格的推动下，CPI较前月上升0.3%。7月为上升0.1%。

8月生产者物价指数(PPI)上升势头不太可能推动美联储偏爱的通胀指标--核心个人消费支出(PCE)有类似的涨幅。

核心PCE年增幅自2012年中以来一直低于美联储2%的通胀目标。7月核心PCE同比上升1.4%，为2015年12月以来最低。

由于小麦价格创下2008年4月来最大降幅，上月食品成本下滑1.3%，降幅为2015年2月以来最大，7月则持平前月。生鲜蔬果及肉类的价格也有下降。

8月核心商品价格上涨0.2%，7月为下滑0.1%。8月服务成本小幅增加0.1%，7月为下滑0.2%。消费者贷款成本大幅增长1.7%，为上月服务价格贡献了逾半数增幅。

医疗服务成本增加了0.3%，增幅与7月类似。

“今早公布的8月PPI增长在大方向上是不错的，”Bank of the West首席分析师Scott Anderson说。“但从强劲或者全面程度而言，还不能像美联储希望的那样帮助推升核心消费者通胀回至2%目标。”(完)