综述：美国第二季非农生产率上升0.9% 使劳工成本持续受控

路透华盛顿8月9日 - 由于工作时数以一年半来最快速度增加，美国第二季非农生产率增幅高于预期，进而推动劳工成本小幅增长，而这可能使通胀在近期内保持温和。

但生产率趋势依然疲弱，表明经济很难实现强劲增长。美国总统特朗普曾誓言通过减税、基建支出和放松监管，将经济增长年率提高到3%。

“经济增长正显露出老化迹象，当前八年扩张时期的增长率或许已达极限，除非特朗普经济团队全力以赴让税改、减税和监管改革计划能有一部分在国会获得通过，”纽约三菱东京日联银行首席金融经济学家鲁普基(Chris Rupkey)称。

劳工部周三表示，第二季非农生产率环比年率初值为增长0.9%；第一季修正为上升0.1%，前值为持平。

相比2016年第二季，劳动生产率上升1.2%，为两年来最佳表现。分析师预期为增长0.7%。

不过第二季单位劳工成本仅增长0.6%，1-3月当季增长了5.4%。

单位劳工成本较上年同期下降0.2%。最近通胀放缓后，单位劳工成本下降可能让考虑进一步收紧货币政策的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员感到担心。

“该数据近期疲软意味着，企业通过涨价向消费者转嫁成本上升的压力可能减轻，”摩根大通分析师Daniel Silver称。

该数据对美国金融市场影响不大，投资者关注美朝紧张局势。避险买盘推动美债价格上涨，美股下跌。

美元指数微幅走低。

政府还根据近期修正的国内生产总值(GDP)数据，修正了回溯到2014年的生产率数据。修正后数据显示，2016年生产率下降0.1%，为1982年以来首次出现下降。

**劳动力短缺**

2007-2016年期间的生产率年均增幅为1.2%，低于1947-2016年的长期增速2.1%，表明美国经济的潜在增速已降低。

“鉴于美国面临的人口统计问题，要重新实现3%的实质GDP增长，生产率增长将必须超过2.1%的长期平均增速，而我们还远远达不到这一增速，”纽约RDQ Economics首席分析师John Ryding说道。

分析师将生产率疲软归咎于劳动力短缺、以及美国部分地区药物成瘾问题泛滥的影响。周二的报告显示，美国6月职缺数跳增至620万个的纪录高位。

国际货币基金组织(IMF)6月时将今明两年美国经济增长预估调降为2.1%。IMF称，特朗普政府不太可能实现将经济增长年率在较长时间内维持在3%的目标，部分因为劳动力市场已经处于与充分就业相一致的水平。

其他经济学家也认为，资本支出偏低已导致资本/劳动比率大幅下降，正在抑制生产率。

外界亦认为生产率的衡量方法不准确，特别是在资讯科技面。自2005年以来，经济增长年率就未曾超过3%。第二季国内生产总值(GDP)环比年率为增长2.6%。

在企业提高聘雇以维持产出之际，低生产率正限制着薪资增长。

4-6月工时增加2.5%，创2015年第四季以来最高增幅；第一季为增加1.6%。

劳工人均产出增长3.4%，为2015年第一季以来最快增速，高于年初时的1.8%。(完)