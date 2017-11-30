综述：美国第三季GDP修正值上修 经济增速为三年来最快

路透华盛顿11月29日 - 美国第三季经济成长的速度快于最初判断，创下三年来最快增速，因企业设备支出强劲，同时库存上升。

2017年9月17日，美国纽约，曼哈顿概貌。REUTERS/Yuri Gripas

商务部周三公布的修正值数据显示，上一季国内生产总值(GDP)环比年率为成长3.3%，政府投资回升亦为支持因素。这一增幅为2014年第三季以来最大，也高于第二季度的3.1%成长幅度。

这是美国经济自2014年以来首次连续两个季度增幅不低于3%。之前公布的初值数据认为，第三季经济成长环比年率为3.0%。

不过，这样的成长步伐有可能会夸大经济的健康程度，因为库存在GDP增幅中占到将近四分之一。扣除库存投资后，经济增速为2.5%。如果以收入法来计算，产出扩张的幅度亦为2.5%。

“在为数据的改善欢欣鼓舞的同时，经济增长能否持续则取决于积压需求的释放和商品库存大幅消耗之后的补充情况，”Stifel Fixed Income首席分析师Lindsey Piegza说。

分析师原本预计第三季GDP环比年率将上修至3.2%。经济快速增长提升了美国联邦储备委员会(美联储/FED)下个月升息的可能性。该央行今年已经升息两次。

联储主席叶伦周三对国会议员表示“经济扩张的基础更加广泛，跨越各个部门，”她还预期“经济将继续扩张。”

美国公债价格在数据出炉以及叶伦发表证词陈述后下跌。美元指数变动不大，股市则表现不一。

自2007-2009年经济衰退之后的复苏已经进入第八个年头，而且并未出现力竭迹象。不断收紧的劳动力市场总体保持着自美国前总统奥巴马首个任期期间开始的强劲表现，给经济带来动力。

分析师预期，特朗普总统及共和党在国会推动的大规模减税计划，将对经济成长有温和的提振作用。

特朗普希望减税可使经济年增长率保持在3%。但推出财政刺激之际，美国经济已经处于充分就业状态。

“降低企业和个人所得税将对长期经济成长影响甚微，”PNC Financial首席经济学家Gus Faucher表示，“从2019年开始，成长将保持在长期平均水平2-2.25%。”

**企业获利上升**

美国政府称，上季企业税后获利猛增5.8%，第二季仅上升了0.1%。在连续两个季度下滑后，第三季留存收益增长了13.9%，显示出企业预期将大幅减税。

第三季企业积累库存390亿美元，前值为358亿美元。库存投资对第三季GDP增长率贡献0.8个百分点，前值为贡献0.73个百分点。

这预示着库存可能会成为第四季成长的拖累。周二公布的数据显示，10月批发和零售库存下降，导致分析师下调第四季GDP成长预估，最多达0.5个百分点，低至2.3%。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三发布的最新褐皮书称，10月到11月中，美国经济以温和至适度的步伐扩张，通胀压力回升。

第三季消费者支出增幅从前值2.4%下修至2.3%，第二季为增长3.3%。消费者支出在美国经济中占逾三分之二。

消费者支出增速减缓可能反映了飓风哈维和伊尔玛的影响。薪资增长乏力也抑制支出。

第三季储蓄率从前季的3.7%降至3.3%。分析师称，储蓄不能无限期地推动消费者支出。但他们还认为，鉴于4.1%的失业率以及企业投资强劲，收入增幅被低估。

企业设备投资增速升至10.4%，为三年来最快，前值为增长8.6%。企业还增加软件方面的支出。

但第三季非住宅结构投资下降6.8%，为2015年第四季以来最大降幅，前值为下降5.2%。这主要是由于矿业勘探等支出减速。

美国GDP数据动图：tmsnrt.rs/1jLPbzV

(完)