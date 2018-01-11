美国通胀率迟迟未达标 导致经济损失增长--圣路易斯联储总裁

路透圣路易斯1月10日 - 美国圣路易斯联储总裁布拉德周三说，过去五年来通胀未能达标已导致美国经济无法发挥其应有的增长潜力，他并提议以一个更动态的系统来制定物价增长目标。

数位决策官员正在敦促美联储重新检讨控制通胀的思路，希望其考虑采用新的体系。如果通胀在某一年表现疲弱，那么这个系统可允许物价在其后的数年内以较快速度上升来弥补，随着时间推移，整体通胀水平可保持在一个既定的水准。

美联储目前设定的年通胀率目标为2%。

布拉德说，美联储过去五年没能让通胀率达到目标，导致未经物价调整的名义经济规模与原本应该达到的水平相差4.6%。

路透根据布拉德所言估算出，美国经济规模为18万亿美元，4.6%的差距相当于逾8,200亿美元。

布拉德在为圣路易斯特许金融分析师协会准备的演说稿中称，通胀自2012年以来一直低于目标，“在实际物价和期望的物价水平之间打开了一个大缺口”。

为了弥补这个缺口，美联储将不得不允许通胀年率十年内保持在2.5%。这不仅表明缺口已经变得如此之大，而且表明美联储必须坚守承诺填补这个缺口。

对所谓的物价水平目标的一种批评看法是，这将需要央行不仅要说服政界和公众较高的通胀将改善整体经济，还要说服他们相信这样的物价升幅水准能够被无缝接回正轨。

布拉德表示，转变成这种体系“将可能需求进行大量的准备和讨论。”

在美联储主席叶伦即将卸任、继任者鲍威尔准备接管美联储之际，数位决策者支持对此进行讨论。(完)