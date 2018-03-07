综述：美共和党议员大声疾呼 要求特朗普对钢铝关税计划踩煞车

路透华盛顿/墨西哥城3月6日 - 美国共和党议员周二加大呼吁力度，希望总统特朗普改变主意，放弃征收进口钢铝关税的计划。参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)也加入到这场铺天盖地的批评声浪中，称这些举措或将引爆贸易战，损害美国经济。

资料图片：2016年11月，美国华盛顿，美国国会大厦。REUTERS/Joshua Roberts

在麦康奈尔之前，已有众议院议长莱恩(Paul Ryan)开炮，抨击对钢铁与铝分别征收25%与10%的关税打击面过宽。尽管这项举措的目标是中国，但主要影响将落到加拿大等诸多美国盟友的身上。

白宫已表示，这些举措将保护美国的产业与就业免受不公平竞争的冲击，全面征收关税确有必要，因为中国等国家会利用第三国将其钢铁出口至美国，藉此掩盖原产地。

反对者指责这样的关税举措若实施，损失的就业机会可能反而多于创造的机会，并造成美国与盟国的疏离，最终美国消费者需要掏更多的钱来购买啤酒、汽车等众多商品。

“共和党参议员忧心忡忡，担心这可能会演变为一场较大规模的贸易战，很多议员在与政府讨论关税计划的范围，”麦康奈尔就该问题首次置评称。

金融市场已弹离低位，因预计在重要的共和党议员大力游说下，关税措施可能会有所软化，尽管目前为止特朗普在公众场合仍坚持己见。

众议院自由党团主席Mark Meadows周二表示担心关税计划对美国制造业和农业的影响。如果特朗普推进关税计划，农业将是中国征收报复性关税的一个潜在目标。

Meadows在一次与共和党众议员的闭门会议后对记者称，”我听到的谈话大多都不支持这项决定。”

在此之前，莱恩以及共和党研究委员会主席、众议员Mark Walker强烈批评了关税计划。共和党研究委员会拥有大约150名成员，在共和党众议员中占据过半人数。

莱恩周二也再度开炮。他一直反对这项关税计划，并呼吁实施更加精准和目标明确的举措。莱恩是共和党议员，如果欧洲对哈雷戴维森(Harley-Davidson)的摩托车征收报复性关税，他所在的威斯康辛州将因而受到冲击。

阿拉巴马州共和党参议员David Perdue说，他周二和白宫幕僚长凯利(John Kelly)谈过。当记者问及此次会面时，Perdue说他觉得特朗普对进行调整持开放态度。Perdue是特朗普的紧密盟友。

商务部向特朗普提出了三个选项建议。上周特朗普宣布的全面课征关税是其中之一。另外还有一个选项是针对较小范围的12个国家钢材课征更高的53%关税，这12国中不包括加拿大、墨西哥和欧盟，但所有国家都将是配额政策的实施对象。

铝材方面，则可能对中国、香港、俄罗斯、委内瑞拉和越南的产品直接征收关税，对其他国家实施配额。

商务部建议的最后一个选项是对钢铝行业均实施配额以限制进口。

**墨西哥予以回击**

华盛顿方面周一表示，如果加拿大和墨西哥同意美方在NAFTA谈判中的要求，或可取得美国钢铝关税的豁免。NAFTA三方谈判已进行了六个月，看不到什么进展的迹象。

墨西哥经济部长Ildefonso Guajardo表示，若美国继续推进关税计划，可能招致报复。他坚称NAFTA仍是”一份三方协定”，以此回应美方要求与加墨两国分别谈判的提议。

“我们正在对一大批(美国产品)进行内部分析，但不会将之公开，我们要等一等，”Guajardo在接受Televisa电视台的采访时表示。

加拿大也表示，会像欧盟一样采取反击措施。(完)