美国共和党议员放弃边境税提议 税改议案侧重于降低企业税率

路透华盛顿7月27日 - 有关边境税的提议周四在美国众议院被废弃，这让零售商及其他获利受到威胁的大型进口商感到宽慰，同时也消除了美国税制改革协商向前推进的障碍。改革税制是共和党长期以来的承诺。

边境调节税是众议院领袖推动的全面税制改革的一部分。其本意是为了阻止美国企业进行海外生产之后再进口至美国进行销售，而鼓励企业在美国进行生产。

这项税收本来可以为政府带来约1万亿(兆)美元的财政收入，税收制度的制定者可以在不增加国家赤字的情况下，削减企业税率。

删除这项有争议的条款，或许会让整体税收法案更容易获得通过，但却缩小了其可能成为法律的内容范围。这暗示共和党人更有可能采取简单调降税率的做法，而不会实施上一次在1986年那样级别的彻底税制改革，比如改为采用属地制税收体系(territorial tax system)。按照这种税收体系，企业只需要为在美国获得的利润纳税。

没有新的税收来源，共和党要想让税改永久化且使其对赤字的影响为中性将是难上加难。共和党正在寻求借助相关规定，这些规定将要求只要简单多数决就能通过税法，意味着他们将不需要任何的民主党支持票。但这些规定限制税改制造出长期赤字，因此如果法案对赤字的影响不是中性的，那么减税施行时间可能会有截止期。

六名共和党谈判代表组成的税改小组周四没有宣布就企业税削减目标达成的任何协议。税法游说专家表示，这表明共和党内部对于备受关注的税率问题仍存在分歧。

目前企业获利须缴纳的税率为35%。总统特朗普希望将此削减至15%，他称这会促使企业支出，推动经济增长并创造就业岗位。

“六大”共和党税收谈判代表在联合声明中称，“我们讨论过边境调节税有利于经济增长的益处，也意识到有诸多与之相关的未知数。为了推进税改，我们已决定将该政策搁置一边。”

这六名共和党谈判代表分别是代表特朗普的财长努钦和白宫国家经济委员会主任柯恩，众议院议长莱恩、参议院共和党领袖麦康奈尔、以及参众两院负责制定税收政策的委员会主席Orrin Hatch和Kevin Brady。

除了放弃边境税以外，该小组还提出了其它细节尚不明朗的目标 ，并称他们仍致力于推动企业增加支出，允许他们更快捷地冲销新设备成本，并让美国企业以低于现行35%的税率汇回海外获利。(完)