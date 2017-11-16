美国两名共和党参议员对参院共和党的全面税改方案提出批评

路透华盛顿11月15日 - 美国参议院共和党人提出的税改方案周三遭到两名共和党参议员的抨击，可能预示这项全面税改方案可能会遇到麻烦。该方案拟废除对奥巴马医改中的个人强制条款(personal mandate)，而且永久减税举措只针对美国大企业。

来自威斯康星州的共和党参议员Ron Johnson表示，他不会为正在参议院财务委员会进行辩论的该提案投下赞成票，并对华尔街日报称，提案对大企业比对其他企业更有利，这是不公平的。

参议员Susan Collins也警告称，如果平价医疗法案(ACA)的强制条款被废除，一些中等收入纳税人享有的减税就可能因为医疗保费的上涨而化为乌有。她是今年稍早反对废除奥巴马医保法案的三名共和党议员之一。

他们的看法彰显出参议院共和党的问题，参院共和党人士希望在12月之前通过税改立法，但共和党在参院仅拥有52-48席的多数优势，若是少了两张以上的支持票就不妙了。

“如果他们可以在没有我的情况下通过法案，那么就随他们去吧，”华尔街日报援引Johnson的话说。“我不会投票支持这一套税改方案。”

缅因州共和党议员Collins对记者说，“此事势将是困难的，我实在搞不懂为何我们要让ACA来把事情变得更加复杂。”

Collins和麦凯恩(John McCain)等几位立场较温和的共和党议员尚未表态是否支持该项税改计划。

参议院税务委员会主席Orrin Hatch说，共和党的新提案将扩大育儿税收抵免，并小幅调降一些中产阶级税率。他说，“这些调整将让我们可减少更多中产阶级的税金负担。”(完)