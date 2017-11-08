美国共和党推动税改法案 但报导称公司税下调或将推迟

路透华盛顿11月7日 - 美国众议院共和党所推动的税改提案周二取得进展，而评级机构惠誉指出，这项方案将令预算赤字大增，对经济却只有短暂提振效果。

时值众议院筹款委员会考虑税改提案修订案之际，对于税改的相关辩论迅速转移至共和党仅占微弱多数的参议院；而民主党则炮轰税改方案是施惠于富人及企业。

参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)表示，他及同僚将于周五公布税改议案；但他的办公室稍后发表声明指称，麦康奈尔出现“口误”，暗示税案将在本周结束时出炉。

一名资深共和党人士表示，众议院计划下周对其提案进行投票表决。

根据华盛顿邮报，参议院的议案可能将调降公司税的时间推迟一年，不允许地方房产税有任何抵扣，也不同意将现行七档个人所得税等级缩减为众议院提议的四档。

特朗普表示将采取行动刺激经济成长，税收改革一直是他的一项优先事项。但自特朗普1月上台以来，共和党尚未能够取得一项重大立法胜利，尽管该党掌控了国会参众两院以及白宫。

为争取国会民主党人的支持，特朗普再次做出努力。他的高级助手会见了十几位参议院民主党人士，特朗普在访问亚洲期间也把电话打过来。

“他说，‘你看...我希望能两党合作完成这件事，’”参议员Joe Donnelly对记者说。

惠誉预计，共和党的税改计划可望在参众两院顺利过关，但认为其不会带来长期的效益。

“此类改革将温和、暂时刺激经济增长...不过，举措将导致财政赤字扩大，并使得美国政府债务大幅增加，”惠誉称。该机构还上修了中期美国政府债务预估。

美国公共债务目前超过20万亿美元。共和党曾经坚决反对增加债务，但自从掌权以来，他们的重点已经发生变化。美国国会税收联合委员会(JCT)表示，众议院版本的税改议案将使得2018年至2027年的公共债务增加近1.5万亿美元。

特朗普及国会共和党称，提议的减税措施将大幅促进经济增长，给政府带来新的收入，抵消减少的税收。但鲜有分析师赞同这种观点。

共和党在众议院占据绝对多数席位，能够忽略民主党而秘密拟定议案。游说人士和分析师表示，众议院税改案不大可能被参议院采纳，共和党在参议院的两席优势意味着他们需要更加留意党内及民主党的温和派。(完)