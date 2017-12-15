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综述：美国零售销售与就业数据增强经济前景 奠定明年升息之路
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December 15, 2017 / 12:42 AM / 2 days ago

综述：美国零售销售与就业数据增强经济前景 奠定明年升息之路

2 分钟阅读

路透华盛顿12月14日 - 美国11月零售销售增幅大于预期，因假日购物季开局良好。这表明美国经济保持强劲，可能为美国联邦储备委员会(美联储/FED)明年进一步升息铺平道路。

2017年11月24日，美国纽约州花园城，一家商店外的“黑色星期五”促销标志。REUTERS/Shannon Stapleton

周四公布的另一项数据亦提振经济前景。该数据显示上周美国初请失业金人数降至近44年半最低水平。

美联储周三发布的最新政策声明对经济做出了乐观评估，称“经济活动正以稳健的速度增长”。美联储完成了今年的第三次升息，2018年并将升息三次。

“昨天，(美联储主席)叶伦说美联储乐见较为强劲的经济成长，只要其不会导致产能紧张。看起来我们可能正在测试这点，”纽约FTN Financial的首席经济学家Chris Low表示。

美国商务部公布，上月零售销售较前月增长0.8%，家庭购买各种物品，尽管他们减少购买汽车。10月零售销售数据上修至增长0.5%，初值是增长0.2%。

零售销售较上年同期增长5.8%。路透调查的分析师此前预测，11月零售销售较前月仅增长0.3%。

该数据出炉后，美元兑一篮子货币上涨，美国公债价格下跌，美股上扬。

11月园艺和建材店销售跳增1.2%，10月则下滑0.1%。这协助抵消了汽车经销商销售下滑0.2%的影响。

加油站销售增长2.8%，也为零售销售带来提振。加油站销售增长，反映了汽油价格上涨的情况。

剔除汽车、汽油、建材及食品服务，11月零售销售跳增0.8%，10月为增长0.4%。这些所谓的核心零售销售与国内生产总值(GDP)中的消费者支出部分密切相关。

**消费者支出强劲**

11月核心零售销售增长，表明第四季消费者支出情况强劲。随着就业市场趋紧，薪资稳步增长，正在支持消费者支出。消费者支出在美国经济活动中占逾三分之二。

受股市繁荣和房价上涨推动，家庭财富创纪录高位，也帮助提振了支出。

另外美国劳工部公布，截至12月9日当周，初请失业金人数减少1.1万人，经季节性调整后为22.5万人。这是10月中旬该数据降至22.3万人以来的最低水平；22.3万人则是1973年3月来最低。

上周是初请失业金人数连续第145周低于30万人，说明就业市场强劲。这是1970年以来持续时间最长的一次，而当时就业市场规模较小。

    叶伦周三对记者表示，美联储预计“就业市场将保持强劲，就业增加持续，工作机会充裕，薪资上涨。”11月份新增非农就业岗位22.8万个。

    第三季消费者支出较上年同期增长2.3%，帮助推动当季经济增长3.3%。

    周四的强劲数据出炉之后，经济学家目前预计10-12月消费者支出增加3%左右。这将推动当季国内生产总值(GDP)增幅高于3%。经济学家称，如此强劲的增长步伐将加大经济过热风险。

    “我们认为，在经济充分就业的情况下，美国经济的供应面无法赶得上这样的经济增长速度，”纽约RDQ Economics首席分析师John Ryding说。

    “需求增长力道和预估的潜在力道相比，加上资源利用率的程度，都让我们更加相信美联储明年将升息四次，第一次升息将是在3月。”

    特朗普政府计划降低所得税，此举或将提振消费支出，但分析师提醒称效果可能有限，因减税受益对象预计大多数将落在高收入家庭。

    餐厅、酒吧、家具店、线上零售商、电子及家电用品店、服饰店等，11月的销售均取得强劲增长。

    包括梅西百货(M.N)在内的零售业，在感恩节隔天的黑色星期五销售都很火爆。黑色星期五也是传统的假期零售旺季开始的日子。(完)

    编译 张涛/侯雪苹/王灿/李婷仪 审校 戴素萍/李爽/徐文焰

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