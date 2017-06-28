美国商务部长罗斯称美方考虑对钢铁倾销采取大规模举措

路透柏林6月27日 - 美国商务部长罗斯周二表示，如果贸易伙伴国不能就钢铁倾销问题帮助找到共同解决方案，美国除了寻求“大规模”举措来应对外可能别无选择。

罗斯在柏林参加一场经济活动时表示，在这种情况下，那些本来不是倾销直接来源的国家可能会面临困境。

他没有具体说明总统特朗普将采取哪些举措来解决钢铁业产能过剩问题。在美国政府看来，这是一个重要问题，称其希望让美国贸易关系更公平。

“如果总统特朗普就倾销问题采取行动，希望会促使进口国采取集体解决方案，”罗斯对默克尔所在的保守派基督教民主党(CDU)成员表示。

“由于缺少与伙伴国强有力的联合行动，我们可能别无选择，只能自己行动，”他说。“如果我们这样做，或许会是大规模的举措。”

罗斯此前曾表示，他希望在6月末前完成对美国钢铁产业的国家安全调研，此举或带来全面的钢铁进口限制新规。

美国商务部正在启用冷战时期的一部贸易法案，可允许总统对被视为重要国防用途的特定产品和材料实行进口限制。

尚不确定调研结果的出炉时间以及相关的后续行动。

特朗普政府官员周二早些时候告诉路透，特朗普对中国在朝鲜和双边贸易问题上无作为感到越来越沮丧，现正考虑对华采取贸易行动，包括对钢铁进口加征关税等。

美国原已对中国的钢材征收了多项反倾销和反补贴税，导致中国在美国钢铁市场上的直接份额大受影响。本次国家安全调研推出的新限制措施，或将对来自德国、日本和韩国等美国盟友的钢材产生更大影响。

罗斯在会上还提及，在药品、化学品和运输等其它领域，美国对欧盟的贸易赤字尤其巨大，但他表示双方应协作应对第三方国家的倾销行为。

罗斯发言后，默克尔对他有关恢复美欧贸易协议相关工作的呼吁表示欢迎，但强调德国的在美投资是美国就业岗位的重要来源。(完)