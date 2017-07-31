俄总统普京称美国驻俄外交机构须裁减755人 并可能采取更多措施

路透莫斯科/华盛顿7月30日 - 俄罗斯总统普京称，美国驻俄罗斯的外交机构人数须裁减755人，而且俄罗斯可能考虑对美国采取额外举措，以回应美国国会通过的对俄新制裁。

俄罗斯周五要求美国裁减数百名外交工作人员，称将查封两处外交不动产。此前美国参众两院通过了对俄罗斯的新制裁。白宫周五称，美国总统特朗普将会签署该制裁法案。

普京在周日播出的Vesti TV专访中称，美国必须在9月1日之前裁减755名外交和技术工作人员。

“因为(美国)有超过1,000名外交和后勤人员在俄罗斯工作，且目前仍在工作，所以755人必须停止在俄罗斯联邦的活动，”他称。

美国对俄实施新制裁，部分在于美情报部门的调查结论认为，俄罗斯干预了2016年美国大选，同时也是对俄方2014年占领克里米亚的进一步惩罚。莫斯科方面否认曾干涉美国选举。

莫斯科方面周五表示，美国到9月1日为止，必须将驻俄外交人员的数量裁减至455名，以便和去年12月美方驱逐35名俄罗斯外交人员后，留在美国的俄方外交官人数相当。

周五，一位不希望具名的美国大使馆官员表示，大使馆在俄罗斯雇佣了约1,100名外交和后勤人员，有俄罗斯公民，也有美国公民。

美国国务院没有评论美驻俄大使馆和领事馆的具体人数。(完)