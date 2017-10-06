美国旧金山联储总裁称经济低增长和低利率状态或持续

路透圣路易斯10月5日 - 美国旧金山联储总裁威廉姆斯周四表示，美国年度经济增速的长期趋势可能低见1.5%。这种忧郁的观点意味着持续实施低利率，而且特朗普政府承诺的经济快速增长也面临着一道艰难的路障。

威廉姆斯表示，除非审慎制定税务和其他政策来提振经济潜能，不只是带动短期支出和需求，否则有造成“经济失衡”的风险，比如资产泡沫和高通胀。

“我们正试着尽可能长期地维持经济可持续扩张状态，”威廉姆斯在参加社区银行会议间隙对记者表示。

威廉姆斯为这场活动准备的讲稿实际提出了预警，即此前支持银行获利能力的更高利率和更阔息差状况可能不会再出现。

威廉姆斯说，鉴于失业率较低，加上他认为近来低迷的通胀将被证明是暂时的，美联储的确需要继续上调短期利率。他说，只要其他经济数据能表明经济是否在继续增长，他不需要非得看到通胀在好转，才会支持今年再度升息。

他还说，随着美联储削减其所持长期资产，长期利率应该也会上升。

但他说，长期情况将会有所不同，人口趋势、低迷的生产率以及人口老龄化可能抑制发达国家的潜在经济成长。他预计考虑到通胀的“趋势增长”仅为1.5%，是所有决策者中最为悲观的预估，其他决策者预计长期增长介于1.5-2.2%之间。

较低的增长将抑制“中性的”联邦基金利率处在2.5%左右，较历史正常水准大约低两个百分点，该水准也是美联储在明年或2019年初将能达到的。

中性利率可作为当前这轮升息周期可能在何处终止的粗略参考点。威廉姆斯还说，鉴于联邦基金利率和10年期美债收益率之差可能停留在1%左右，低于历史正常水准1.5%，银行业应该为收益率全线受抑做好准备。(完)