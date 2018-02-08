旧金山联储总裁称美联储不会对良好经济表现反应过度（更新版）

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路透檀香山2月7日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周三表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)将维持其“稳步渐进”的升息计划，即使近期美国经济数据表现较一些人预期强劲，且劳动力市场紧俏。

“如果各位认为美联储将对经济方面的好消息反应过度，或者加以破坏，我要试着消除这样的迷思，”威廉姆斯在檀香山一项午餐会中对社区领袖表示。

后来记者问到周一全球股市暴跌、市值蒸发4万亿美元的情况时，威廉姆斯称这并未从根本上改变他对于通胀率将在明年底前升至美联储2%目标、现为4.1%的失业率将进一步下降的预期。

“经济显然可应对渐进升息，”威廉姆斯后来对记者称。“我真的不太担心经济过度放缓的下行风险。”

美联储去年暗示今年将加息三次，威廉姆斯周三重申，他预计今年将加息三至四次。他说，周五公布的数据显示，美国1月时薪增加2.9%，增幅可观，证实了经济的强劲表现。

“我认为这并不能说明通胀率变化快于预期，”威廉姆斯称，并补充说，在通胀率为2%的健康经济中，薪资预期增幅应当在每年3%-3.5%。

据称威廉姆斯也是美联储副主席人选。他表示，美联储周五宣布对富国银行WFC.N资产扩张加以限制的目的是，表明“我们希望美国的银行遵守法律法规，希望确保这些组织的管理层实施良好的公司治理，履行自身义务。”

他并未进一步置评。

美联储在一份声明中称，“在富国银行充分改善治理和管控前”，不准富国银行资产规模在去年底达到的1.95万亿美元基础上继续扩大。(完)