美国SEC主席称不支持延后推出新的监管查账系统

路透纽约11月14日 - 美国证券交易委员会(SEC)主席克莱顿(Jay Clayton)周二表示，业者以网络安全顾虑为由，要求延后推出旨在帮助监管机构更好地监督市场的大型新数据库，他并不支持这一要求。

根据SEC在其网站上发表的一封日期为11月13日的邮件，美国多家股票交易所周一要求SEC推后一年实施统一查账索引(CAT)的第一阶段；CAT第一阶段原本计划于周三开始实行。

洲际交易所(ICE)(ICE.N)旗下的纽约证交所、纳斯达克(Nasdaq)(NDAQ.O)、CBOE Global Markets (CBOE.O)以及其他交易所的代表都在这封信上签名。

这些交易所称，提出此要求主要是出于安全考虑，包括他们认为使用者不具备必要能力对系统进行测试。

“近期引人瞩目的网络入侵事件...凸显出包含大量敏感金融数据的系统很容易受到黑客入侵及其他形式的攻击，”他们在信中说。

这些交易所还称，在批准设立一名首席信息安全官来监督数据库的安全性方面存在困难；该数据库可能成为全球最大的数据库之一。

但克莱顿周二称，他不支持延后推出的要求，但表示会继续与各交易所紧密合作，解决他们所担心的问题。

“至于网络安全，我已通知各交易所，保护提交给CAT的信息是至关重要的，而且我对解决网络安全问题的各种方法都持开放态度，”他在声明中称。

“另外，我已明确表示，直到我们认为适当的保护措施已到位，SEC才会从CAT中检索敏感信息。”

克莱顿拒绝了延后推出的要求，这意味着CAT第一阶段的实施将按计划于周三正式开始，尽管尚不清楚各交易所能否按时实行。(完)