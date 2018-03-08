焦点：美国SEC敦促加密货币交易平台进行注册并接受进一步监管

路透华盛顿3月7日 - 美国证券交易委员会(SEC)周三称，很多加密货币交易平台应向监管部门登记，并接受更多规定约束。这进一步预示，监管部门将对这一数字货币交易行业进行打压。

资料图片：2011年6月，美国证券交易委员会(SEC)总部墙上的标识。REUTERS/Jonathan Ernst

SEC在一份声明中称，这些”可能非法”的平台给自己贴上“交易所”的标签，或给投资者带来名不副实的安全感。SEC称这些平台需要向SEC注册成为受监管的全国性证券交易所或另类交易系统(ATS)。

这份声明标志着SEC为将联邦证券法应用于迅速成长的加密货币交易行业而作出的最新努力。SEC主席克莱顿(Jay Clayton)一再对加密货币和首次代币发行(ICO)表示担心，呼吁投资者保持谨慎。

“SEC人员担心，很多在线交易平台在投资者看来似乎已经在SEC注册并受其监管，但实际上并非如此，”该监管机构周三称。

受该消息影响，卢森堡Bitstamp交易所报价显示，比特币周三一度跌11.9%至一周半低点9,450美元，后来小幅回升至9,760美元。比特币是最为知名的加密货币。

其它数字货币也大跌，根据CoinMarketCap，以太坊(Ethereum)和瑞波币(Ripple)分别挫跌9%和8%。

克莱顿过去曾表示，他认为ICO基本上是一种需要遵守特定监管要求的证券发行。

周三SEC更进一步，暗示在二级市场交易的多数数字货币也受其管辖。

SEC称，任何平台如果为类似证券的数字资产提供交易，且运营方式与交易所相仿，都必须在SEC注册为全国证券交易所或者ATS。

尽管有不少加密货币交易平台，但根据SEC数据，路透能够确认的只有Liquidity M是在SEC注册的ATS。Liquidity M是Templum的经纪交易商。

该监管机构补充称，一些加密货币平台的运作可能与交易所不同，但提供如数字钱包等相关服务，因而带来其他注册要求，例如需要注册为清算机构或经纪交易商。

华盛顿普衡律师事务所(Paul Hastings)律师Dina Ellis Rochkind表示，SEC公告标志着该机构再次采取措施，在那些未能提供SEC要求的相关保护平台上，为购买数字资产的散户投资者提供保护。

“SEC公告预示，将打击一批非法运营或可能受到市场操纵的平台。这是一个正面举措，将把那些不合格者拒之门外，并随着这个行业的逐步成熟，进一步将其合法化，”她补充称。(完)