（更正）独家：攻击SEC系统的黑客获取企业测试时使用的真实数据-消息

（更正：标题及内文第一段有误，改为“攻击SEC系统的黑客获取企业测试时使用的真实数据”，非“黑客利用企业申报测试中使用真实数据侵入SEC系统”。倒数第三段改为“SEC执法律师”，非“SEC执法法官”。）

路透华盛顿/旧金山9月25日 - 据知情人士称，去年侵入美国证券交易委员会(SEC)电脑系统的黑客获取了企业在测试SEC企业申报系统时使用的真实财务数据。

数位消息人士透露，美国联邦调查局(FBI)和秘勤局已对2016年SEC的EDGAR系统被入侵事件启动了调查。

由于这不是一项公开调查，消息人士要求匿名。

SEC的EDGAR系统是企业用于申报财务报表和其它重要信息的关键网络。

FBI、秘勤局和SEC的发言人均不予置评，称他们既不能证实也不能否认相关调查。

黑客入侵SEC系统发生在2016年10月，当月就被察觉。据路透看到的一份记录该事件的政府内部备忘录，系统攻击似乎是经由东欧的一个服务器进行的。

据一位知情人士称，没有证据显示那个时候数据被违规获取，SEC的IT办公室在内部处理这个问题。

其中一位消息人士称，事情到了SEC法规执行部发现在企业公开披露信息前存在可疑交易之后，才有官员来问技术人员，是否有一些企业在测试EDGAR时使用了真实数据。

该人士表示，已提交的真实数据确信被攻破的“企业并不是很多”。

这位消息人士说，测试过程“是提交测试文件，以确保文件格式正确，且没有提交错误”。

“他们通常会在提交标准报告前做个测试。测试的时候他们本该是用随机数据的，”上述消息人士说。“不过，在他们万一做蠢事时本应该也得到同样的数据保护的。有几家公司那么做了，但却没有得到该有的保护。”

**SEC主席将证实进行调查**

据路透看到的证词陈述文稿，SEC主席克莱顿(Jay Clayton)将在周二参议院金融委员会听证会上证实法规执行部正在调查。

据数位消息人士称，已在新泽西开始的FBI调查，具体聚焦于与系统被黑相关的交易活动。

其中的几位消息人士称，FBI正在考虑的一种可能性是，SEC被黑与之前一个案子中拦截公司新闻稿的黑客组织有关联。此案由新泽西的FBI机构协助调查。

在这起案子中，负责布鲁克林和新泽西及SEC的纽约联邦检察官对一个股票交易商联盟提起了指控，并且怀疑是美国和乌克兰的黑客。

5月出任主席的克莱顿，通过该执法调查才获悉了SEC在2016年被黑的事情。SEC执委Kara Stein和Mike Piwowar也是近期才知晓此事的。

消息人士称，没有参与此事的部分SEC执法律师是在报纸上看到消息时才知道的。

被黑一事的延迟披露，加上从发现此事到发现可能存在内幕交易之间也隔了数月之久，这对一个推动企业加强网络能力、调查企业未及时向投资者披露被黑讯息的机构而言，真是尤为尴尬。

虽然尚无企业因不完整的披露遭到指控，但SEC曾就薄弱的网络安全做法对券商提起过指控。(完)