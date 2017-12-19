美国国安新战略文件称俄罗斯干涉他国内政 将中俄列为竞争对手

路透华盛顿12月18日 - 美国特朗普政府周一称俄罗斯干涉世界各国的内政，但并未指责俄罗斯干涉2016年美国大选。

2017年12月18日，美国华盛顿，美国总统特朗普发布国安战略演说。 REUTERS/Joshua Roberts

对俄罗斯的指责，来自基于特朗普“美国优先”愿景的新的国家安全战略，反映了美国外交人士长期持有的一种看法，即俄罗斯积极地破坏美国在海内外的利益，尽管特朗普寻求增进与俄罗斯总统普京的关系。

“通过现代化的破坏性手段，俄罗斯干涉世界各国的国内政治事务，”该文件称。

该文件没有直接引用美国情报机构关于俄罗斯干涉2016年美国大选的说法。

**特朗普战略**

美国国会授权每一届政府制定国家安全战略。一位参与文件准备的官员称，强烈影响特朗普新战略的是高层国家安全官员的想法，而非特朗普本人的意见。

这位共和党总统的战略反映出他的“美国优先”原则：优先保护美国国土和边境，重建军队，向海外投射力量，寻求对美国更有利的贸易政策。

几名助理称，新战略放弃了2016年前总统奥巴马将气候变化描述为美国国家安全威胁的做法。特朗普宣称，除非巴黎气候协议作出调整，否则将让美国退出该协议。

特朗普政府将中国和俄罗斯视为竞争对手，称他们寻求挑战美国的实力、影响和利益，试图侵蚀美国的安全和繁荣。

美国将中国和俄罗斯列为“修正主义国家”，尽管特朗普本人努力与中国国家主席习近平建立牢固关系。

一位政府高阶官员称，俄罗斯及中国均试图修正全球的现状--在欧洲俄罗斯以武力入侵乌克兰和格鲁吉亚，在亚洲中国对南海怀有野心。俄罗斯否认对其干涉美国2016年总统大选的指控。

特朗普一直致力于同习近平合作向朝鲜施压，迫使其放弃核武及弹道导弹的发展计划。

美国政府警告称，中国剽窃知识产权的行为，是一个国家安全方面的问题。

“我们需要以不同方式保护数据。我们必须确保我们的法规，比如美国外资审议委员会(CFIUS)的相关制度，能够跟得上最新发展，能反映出其他国家正在进行的各种战略投资，”一位政府官员说。

CFIUS负责审查外资企业购买美国资产的交易，近来对于将技术转让给中资企业的收购案持坚决反对态度。(完)