美国参议院委员会公布2018财年预算计划 为特朗普税改铺路

路透华盛顿9月29日 - 美国参议院预算委员会周五公布一项新财年预算计划，认可未来10年财政收入因减税而缩减；委员会的这项行动把特朗普的税改提案向前推进一步，而特朗普则是继续卖力地争取民众支持他的税改计划。

该委员会公布的此项预算决议，或可使共和党避免民主党采取程序加以阻挠的行动。

这项预算决议正式认可了减税将使未来数年的联邦收入减少。

该决议是建立在政府收入未来十年因减税而减少1.5万亿美元之上。独立分析师已说过，特朗普的税改计划将导致未来十年内政府收入减少近6万亿美元，但未说明拟取消的某些税负扣减和税收漏洞占了多少比例。

共和党计划通过利用一项在没有60票赞成票的情况下仍能通过立法的议会程序，推动税改立法在参议院获得通过，而该预算决议对共和党的这一计划至关重要。共和党占据参议院100个席位中的52席。若像正常情况一样需要60票赞成票才能通过立法，则共和党需要一些民主党人士的支持。

这项预算决议“是推进总统特朗普为中产阶级提供税收减免、并为所有美国人带来经济繁荣的计划的关键一步，”美国白宫预算管理局局长马瓦尼(Mick Mulvaney)说。

“参议院共和党的预算决议发出了迄今为止最为明确的信号，即共和党坚持要采取一项将带来巨大财政赤字并导致债务增加的税改计划，并坚持削减在美国中产阶级依赖的计划上的支出，”参议院民主党领袖舒默(Chuck Schumer)在声明中说。

参议院预算委员会可能会在下周通过该预算决议，之后将在参议院进行全院表决。众议院将在下周就众议院版本的预算计划进行表决。

白宫和国会共和党人士计划在年底前通过税改提案。(完)