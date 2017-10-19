美国参议院共和党似拥有足够票数通过预算案 为税改铺路

路透华盛顿10月18日 - 美国参议院共和党人周三看来将拥有足够的票数通过一项预算案，该案对总统特朗普年底前通过税改立法的前景至关重要。

参议院共和党党鞭John Cornyn称，他预计2018财年支出计划将获得所需的支持，从而使共和党获得一项立法工具，进而能够无需民主党的支持，便能在参议院通过税改议案。

当被问到共和党是否有足够票数通过这项预算案时，Cornyn向路透称：“我认为我们可以。”该案需要在100名议员中获得至少50名议员的同意，而副总统彭斯拥有打破僵局的一票。

参议院预计周四将就这项预算案进行表决。

共和党在参议院的优势仅为52-48席，鉴于民主党人多数反对特朗普向企业和个人最多减税6万亿(兆)美元的计划，因此共和党内部不能再有人投反对票。

得益于参众两院批准的预算决议案，共和党人可利用一项名为“协调(reconciliation)”的立法程序，仅需简单多数便可让税改议案在参议院获得通过，无需通常所要求的60票支持。

在财政政策方面持强硬立场的共和党参议员Rand Paul威胁要投反对票。但只有在三位共和党议员反对的情况下，这项措施才会无法通过。目前看来共和党再出现两张反对票的可能性不大。

共和党周三投票否决了民主党的多项修正案，这些修正案旨在防止向美国富裕阶层减税，并保障老年人和贫困者Medicare和Medicaid医疗保险的资金提供。

周三稍早，特朗普与负责税制的参议院财务委员会的18位委员会面，这是白宫最新的努力，试图拉拢民主党议员支持以确保税改不会遭遇像是共和党努力废除奥巴马医保那般的命运。参议院共和党未能获得足够票数来废除奥巴马医保。

特朗普和共和党高层人士坚持，税改计划将有益于中产阶级。

分析师则认为，美国富人受惠最大。偏左的美国进步中心(Center for American Progress)周三公布一份报告称，特朗普本人将因企业税改计划每年可以获益2,300万美元；同时联邦继承税的废除将让他的继承人及其内阁成员的继承人获益35亿美元。(完)