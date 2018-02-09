美国参院通过预算协议和临时拨款案 但政府停摆已无可避免

路透华盛顿2月9日 - 美国参议院周五早间通过了预算协议，其中包括一项政府临时拨款议案。但联邦政府已陷入停摆，协议虽然通过却已为时过晚。

政府停摆技术上从午夜开始，这是特朗普政府今年来第二次遭遇停摆。

美国联邦人事管理办公室提出建议，数百万联邦雇员可在午夜过后立即与其所属机构确认是否应在周五报到上班。

参议院通过预算协议和政府临时拨款案，意味着下一步将提交众议院。众议院的两党议员分歧严重，协议能否获得通过并不确定。

众议院共和党领导人周四保证这套方案将获得通过，参议院领导人也这么说，但是仍错过了午夜时分政府融资权限的期限。

原因出在肯塔基州共和党参议员Rand Paul长达九个小时、断断续续的议会发言，因他反对法案中的赤字支出。

这个出乎意料的转折将参议院的程序拖入了凌晨，凸显出国会和特朗普无法有效解决最为基本的财政职责问题，也就是保持政府持续运作。

美国政府关门可能不会久拖。若众议院在破晓之前批准参议院的方案，就不会在实质上打乱联邦政府运作。

若非如此，结果就是政府将会实质停摆，为2018年以来第二次，前次是在1月时停止运作三天。

Paul在他马拉松式的发言中表示，这份两年预算协议将会“洗劫财政部”；他的发言磨耗了同僚参议员的耐心。

这份法案将在未来两年扩大军事及内政支出接近3,000亿美元。在没有其他形式的支出缩减或新的税收加以抵销的情形下，这些额外的支出将透过借款支应。(完)