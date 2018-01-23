焦点：美国政府停摆状态解除 短期拨款议案在国会过关（更新版）

路透华盛顿1月22日 - 美国国会周一投票通过最新短期拨款议案，政府关门三天的局面得以解除，民主党接受了共和党关于稍晚就年轻非法移民未来展开广泛讨论的承诺。

这是10月以来的第四次短期拨款议案，在参众两院轻松过关。总统特朗普晚间稍后签署了议案，这次议案基本上是参议院领袖协商的结果。

特朗普颁布法案后，政府得以从周二起全面重开，并可继续运转至2月8日。届时共和党领导下的国会将重新评估预算和移民政策，这两项原本毫不相干的政策如今的命运却紧密相连。

众议院以266-150票通过该短期拨款议案，数小时前议案在参议院以81-18票过关。

特朗普与参议院民主党领袖舒默(Chuck Schumer)的谈判于上周五破裂，并演变为相互指责。这份让政府重新开门的协议是在没有特朗普参与的情况下达成的。特朗普在祝贺协议达成的同时，也不忘对民主党发动新一轮抨击。

“我很高兴民主党议员恢复了理智，”特朗普在声明中称。“如果且只有在对国家有利的情况下，我们才会就移民问题达成长期协议。”

由于国会未能在2017年10月1日及时批准完整的预算案，移民与预算因而牵扯在一起，而距当时数周之前，特朗普草率下令在3月底前终止奥巴马时期给予所谓“追梦者”(即童年时非法入境者)的合法保护。

在预算没有着落的情况下，国会需藉由一连串的临时性拨款举措来应急，于是给了民主党议员操作的空间，因为他们掌握了参议院多数立法表决须超过60票关卡所需的票数。

在周五午夜政府支出权限即将再度到期之际，民主党议员不再支持第四次临时支出法案，并要求要对“追梦者”议题有所行动。

“追梦者”

约有70万名年轻人在儿童时期被非法带到美国，他们主要来自墨西哥与中美洲，之后大多在美国成长。

前总统奥巴马签署的“童年抵美者暂缓遣返”计划(DACA)，为“梦想者”(Dreamers)提供了法律保护，确保他们不被遣返。特朗普去年的一项有关DACA的行政令，使得“梦想者”前途未卜。

作为支持新的拨款协议的一个条件，民主党要求解决“梦想者”前途不确定问题。

但担心要为政府停摆担责的民主党领袖接受了共和党做出的承诺，即参议院将就移民和70万梦想者议题进行全体讨论。

由于缺少资金，数万名联邦雇员周一开始暂停工作，周一是政府关门后的首个工作日。不过安全和防务等重要部门仍维持运转。

政府停摆损害了特朗普着力打造的个人形象，还迫使他取消了周末前往其在佛罗里达的马阿拉歌庄园(Mar-a-Lago)的计划。特朗普想把自己塑造为一位修复华府破碎文化的沟通者。

美国国会定期对拨款议案进行投票表决，如果拨款议案不能获得通过，则美国政府就不能保持完全运作。近年来美国政府频繁面临关门威胁，因两党就支出、移民和其他问题展开论战。上次政府关门发生在2013年。

两党均将政府关门归咎于对方。白宫周六拒绝协商移民问题，直到政府重新开门。

特朗普周一在白宫分别会见了对移民问题持更强硬立场的共和党参议员，以及温和派民主党参议员Joe Manchin和Doug Jones。

路透/益普索(Ipsos)周一公布的民调数据显示，美国民众对移民问题的看法严重分歧，不过多数民主党和共和党人都支持DACA计划。

**自由派团体不满**

一些自由派团体对政府重新开门的决定感到愤慨。

“今天--由软弱的中右派民主党人领导的--参议院民主党人的溃败，正是人们不相信民主党能坚持什么的原因，”Progressive Change Campaign Committee联合创始人Stephanie Taylor表示。

市场上周就消化了关门大戏的影响。

美股周一上涨。结束停摆的协议达成后，华尔街主要指数皆触及日内纪录高点。(完)