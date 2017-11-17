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美国参院委员会要求特朗普女婿交出更多“通俄门调查”文件
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2017年11月17日 / 凌晨4点00分 / 1 天内

美国参院委员会要求特朗普女婿交出更多“通俄门调查”文件

1 分钟阅读

路透华盛顿11月16日 - 美国参议院司法委员会高层人士周四表示，特朗普女婿兼高级顾问库什纳(Jared Kushner)所收到的俄罗斯方面企图建立秘密联系及晚宴邀约，库什纳的律师洛厄尔(Abbe Lowell)并未将相关文件提交给司法委员会。

在给洛厄尔的信中，参院司法委员会的共和党籍主席格拉斯利(Chuck Grassley)及民主党领导范斯坦(Dianne Feinstein)，列出洛厄尔未提交的资料，其中包括上述文件及电子邮件。

信中指出，库什纳从2016年9月起也向一名竞选顾问转发多封电子邮件，内容是关于维基解密(Wikileaks)。遭俄罗斯军方黑客窃取的民主党电子邮件，便是由维基解密公开。

“你们似乎忽略了几份文件，”该信件谈到Lowell的回应时称。调查俄罗斯干预2016年美国总统选举的司法委员会要求Lowell提供三项相关材料。

“库什纳和我们对所有要求均作出积极响应，”Lowell在声明中称。“我们按要求向司法委员会提交了竞选和过渡期内库什纳与俄方通话、接触或会面相关的所有文件。我们还告知司法委员会，愿意对任何额外要求做出回应，并将继续配合白宫法律顾问，按要求提供总统就职后的任何相关文件。”

当被问到该信件时，白宫新闻秘书Sarah Huckabee Sanders让记者询问Lowell。特朗普否认他的竞选团队与俄方有合谋情形。

了解调查情况的消息人士称，在穆勒和国会委员会的调查中库什纳仍然是嫌疑人之一。(完)

编译 蔡美珍/王灿；审校 许娜/白云

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