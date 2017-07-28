（更正）综述：美国参议院通过对俄实施新制裁 普京震怒扬言报复

（因译文有误，内文第七段应为“共和党和民主党两党”，而非参众两院）

路透华盛顿/芬兰萨翁林纳7月27日 - 美国参议院周四在特朗普反对的情况下，几乎以全票通过对俄罗斯实施新制裁，这令俄罗斯总统普京震怒，并威胁要报复。

参议院以98-2的投票结果通过制裁措施，其中也包括对伊朗和朝鲜的制裁，议员均对这项措施予以强力支持。这项议案现在将提交给白宫，等待特朗普将之签署成法律或予以否决。

这项议案是特朗普任内获得国会批准的首个重大外交政策立法。尽管共和党掌控着参众两院，特朗普在国内政策的推动却显得举步维艰。

如果特朗普选择否决，该议案预计也能获得众参两院足够多的支持推翻特朗普的否决，得以通过成为法律。

该议案令本已在前总统奥巴马时期就恶化的美俄关系更是雪上加霜。特朗普原本期望能改善两国关系，不过国会对俄罗斯是否插手2016年美国大选以助选特朗普的调查令现政府蒙阴。特朗普否认他的竞选班子与俄共谋。

制裁措施已经在众议院以419-3的悬殊票数获得通过。

共和党和民主党两党之所以一直积极推动要采取更多制裁措施，部分缘于美国调查机构发现俄罗斯干预了美国大选。

这份议案将影响俄罗斯多个工业领域，甚至会进一步损及俄罗斯经济。俄罗斯经济于2014年因乌克兰危机而遭受制裁后便一直表现乏力。

除招致莫斯科方面的不满外，此项拟议的立法也令欧盟感到不安，欧盟曾表示新的制裁措施或影响到其能源安全，将促使欧盟采取措施。

周四稍早一位白宫高级助手称，特朗普可能否决该法案，以推动更严格的协议，这个想法受到国会质疑，因为特朗普政府进行了数周的游说，希望法案放松一些。

特朗普的担心包括一项允许国会阻止任何放松对俄制裁的条款。不过白宫通讯联络主任斯卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)暗示，特朗普实际上希望制裁更严厉一些。

“他可能原封不动的签署法案，也可能否决，协商对俄进行更严格的制裁，”斯卡拉穆奇对美国有线电视新闻网(CNN)称。

周四稍早，美国参议院外交事务委员会主席科克(Bob Corker)对记者称：“我猜他(特朗普)会签。”

**特朗普如何回应？**

周四稍早在参议院投票前，白宫发言人Sarah Sanders称，特朗普政府继续支持对俄罗斯、朝鲜与伊朗实施强力制裁，并表示：“我们会看看法案的最终版本，届时再做决定。”

特朗普随时可以通过发布行政令实施新制裁。

“这项法案并不妨碍他发布更严厉的制裁。这说不通，”奥巴马政府时期负责美国制裁政策的前国务院官员Edward Fishman表示。

特朗普收到该议案后如果不愿签署，有扣除周日的十天时间动用否决权，否则议案将自动成为法律。

如果特朗普选择否决，而参众两院都能以三分之二多数推翻他的否决，那么议案还是可以成为法律。

普京周四访问芬兰时表示，俄罗斯“一直十分克制、有耐心，但有时候我们不得不报复。我们不可能永远容忍对我国的这种粗鲁对待。”(完)