美国参议院税改议案废除个人强制参保 奥巴马医保进一步崩塌

路透华盛顿12月2日 - 周六在美国参议院获批的影响广泛的税改议案中，包含共和党迄今为止对奥巴马医保法最大力度的打击，即取消所有美国人拥有医疗保险的要求。

个人强制保险要求旨在迫使较年轻、健康的美国人购买保险，来帮助抵消较严重病患的成本，从而确保医疗保健市场能运行下去。

据专家称，废除个人强制保险但保持平价医疗法案(Affordable Care Act)其他条款不变，料将导致保费上升，从而使数以百万计的美国人失去医疗保险。

“这将促使一些健康人群退出保险市场，”美国西北大学凯洛格商学院(Kellogg School of Management)的医保课程负责人Craig Garthwaite说。

奥巴马医保“现在将进一步崩塌，”他说。

由于来自缅因州参议员Susan Collins等部分共和党参议员的反对，共和党议员今年多次试图取消个人强制保险，但均未取得成功。取消个人强制保险是全面废除奥巴马医保的一部分。

Collins仍反对取消个人强制保险，她表示，她之所以在周六投票赞成税改议案，是因为共和党领导人向她保证，他们将支持增强美国医疗保险市场的立法。

这项税改议案尚未最终确定。美国众议院和参议院接下来必须调和各自版本之间的差异。

在奥巴马医保稳定法案当中，有一份法案是由共和党参议员Lamar Alexander及民主党参议员Patty Murray共同提出；这份法案将恢复数以十亿美元计的补贴，医疗保险业者将用这些补贴来减少美国低收入民众的自费成本。

另外一份法案则是由Collins及民主党参议员Bill Nelson联手提出，将增列45亿美元的基金，补贴那些给予重症病患医疗保障的保险业者。

不过医疗政策专家表示，在未废除个人强制保险规定下，就已经需要上述两项措施，而这些措施也无法弥补保费增加，以及美国无保险民众人数上升等问题。

跨党派的国会预算委员会上月在一份报告中称，在无个人强制险的情形下，下个10年内的多数年度中，个人保险市场的医疗保险保费将上涨10%，到了2027年将有1,300万人失去医保。(完)