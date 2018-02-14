（重发）焦点：美国参议员称对中国试图接触到美敏感知识产权感到担忧

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路透华盛顿2月13日 - 美国多位参议员和情报机关主管周二在参议院一个听证会上表示，中国正试图通过电信公司、学术界与合资企业接触到美国敏感的科技和知识产权。

参议院情报委员会主席、共和党参议员伯尔(Richard Burr)称，他对其称之为“特定海外服务商提供的商品及服务中蕴含的反情报与信息安全风险”感到担忧。

“我现在的关切焦点是中国，特别是中国的电信(企业)，像是华为和中兴，他们被普遍认为与中国政府有着特殊关系，”伯尔称。

中国科技企业近年来在美国受到当局愈发严格的审视，因为美国政府担心他们可能涉及间谍活动。不过这些公司对此一直予以否认。

伯尔称，他担心外国商业投资和并购可能危及敏感技术，而且美国学术研究与实验室可能面临被中国间谍渗透的危险。

几位出席听证会的美国情报主管提到，中国从各个层面获取技术和知识产权的策略令人担忧。

“事实上，中国人转向利用更具创意的渠道，如使用非传统情报搜集者，”美国联邦调查局局长克里斯托弗雷在回覆有关学生间谍的问题时说道。

民主党籍的委员会副主席华纳(Mark Warner)说，他对监控技术的商业化，以及中国政府和中国科技公司间关系紧密而感到忧心。

克里斯托弗雷说，美国需要“以更具战略性的角度来看待中国运用并购及其他形式商业渠道的做法”，而不是仅仅评估交易个案。

面对共和党参议员科顿(Tom Cotton)的询问，没有一位情报官员表示他们会使用华为或中兴的产品。

科顿和共和党参议员鲁比奥(Marco Rubio)提交了一份立法提案，阻止政府采购或租赁华为或中兴通讯(0763.HK)的电信设备，原因是担心这两家公司会借此对美国官员进行监听。

这两家公司没有回复路透上周就该立法寻求置评的电话。

美国方面在2012年曾就华为和中兴通讯的设备是否为外国的间谍活动提供机会、以及是否威胁到美国重要基础设施进行过调查。这两家公司对此一直矢口否认。

“中国的网络间谍和网络攻击能力，将继续为中国的国家安全和经济优先发展任务提供支持，”美国国家情报总监科茨称。(完)