美国9月成屋销售意外反弹 但房源缺乏继续拖累楼市活动

路透华盛顿10月20日 - 美国9月成屋销售意外增长，因飓风哈维(Harvey)和伊尔玛(Irma)的影响开始消退，但待售房屋依然缺乏，继续拖累楼市活动。

全美不动产协会(NAR)周五公布，美国9月经季节调整后成屋销售较前月上升0.7%，年率为539万户。8月数据未有修正。

路透访问的经济分析师此前预估，9月成屋销售料下降1.0%，年率为530万户。9月销售较上年2016年同期下降1.5%，为2016年7月以来首次出现同比下降。

飓风哈维在8月最后一周侵袭德克萨斯州，伊尔玛在9月初登陆佛罗里达，两次飓风均对8月销售产生影响。这两个州的成屋销售占到全国总量的18%以上。

NAR称休斯顿楼市已迅速反弹，9月较上年同期增加4%。佛罗里达销售仍同比下降22%。

分析师预计，受飓风影响地区一旦销售推迟的情况减少，楼市将进一步反弹。不过总体房地产行业的增长仍在放缓，因可供出售的房产依然跟不上需求。

房屋供应较上年同期减少6.4%。房屋库存同比降幅为两年多以来最大。

9月房价中值为245,100美元，较上年同期上涨4.2%，因市场上房源短缺。

按照当前的销售速度，目前库存仅4.2个月便可出清，上年同期为4.5个月。按照经济学家的看法，六个月是比较良性的供需平衡标准。

9月房屋上市时间中值为34，上年同期为39.

按地区划分，西部地区销售增长3.3%，中西部增加1.6%。南部和东北部分别为下降0.9%和持平。(完)