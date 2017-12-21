焦点：美国页岩油厂商发力对冲操作 势将提振2018年原油产出

路透纽约12月21日 - 今年秋季油价向每桶60美元飙升之际，美国页岩油厂商在当季对产出原油进行对冲的数量达到了至少三年来最高，这可能会帮助推动美国明年的原油产出创下纪录。

资料图片：2013年4月，美国加州的一处页岩油设施。REUTERS/Lucy Nicholson

当季有逾1.44亿桶原油被纳入对冲之中，在此之前全球油市价格攀升幅度一度达到13美元。价格的上涨帮助厂商锁定未来的营收。

这应会确保2018年总产量超过1,000万桶/日，将创下美国原油产量的纪录高位。交易员表示，明年的产出增长可能会超过政府的预估，预示着一个创纪录年度的到来，而这可能会在近期对油价构成压力。

对原油交易员来说，来自页岩油公司的对冲数据是判断未来供给的一个先行指标。

“虽然2017年上半年开局表现迟滞，但随着原油价格反弹，美国石油生产商在第三季加快了对2018年产量的对冲活动，”花旗集团分析师上周在报告中说。

据路透对美国30家大型页岩油生产商披露的对冲数据进行的分析，多数生产商在截至9月30日的三个月重新进行对冲。

在第二和第三季度期间，总共有17家公司增加了1.44亿桶未平仓石油期权、掉期或其他衍生品仓位。另有10家公司将对冲仓位减少了3,100万桶，还有三家未进行任何对冲。

这些公司对冲的石油数量较前一季增加了近三分之一，相当于1.29亿桶。

路透通过这些公司向监管机构提交的季度文件中的信息编撰了上述数据。

花旗集团分析师团队称，第三季的2018年对冲比例从12%跳升至27%。对冲比例是指页岩油公司在未来销售中已锁定的产量所占的百分比。他们称，生产商在2015和2016年同期对未来一年产量锁定的比例为15%和18%。

Hess (HES.N)、Newfield Exploration (NFX.N)和Marathon Oil (MRO.N)等几家公司上季加大对冲，规模增加逾一倍。这些公司对冲规模共计增加7,400万桶。

对冲规模降低最多的公司包括Anadarko Petroleum (APC.N)和EP Energy (EPE.N)。

图表：美国页岩油生产商在2017年第三季加大对冲

tmsnrt.rs/2BOrXFS

路透联系的全部30家公司均未立即回复置评请求。

页岩油企业据称在第四季继续加大对冲力度。美国商品期货交易委员会(CFTC)的掉期交易商空头仓位数据3067651SSHT在最近一周触及纪录高位。该数据是衡量产油商对冲活动的一个指标。

据两位熟悉资金流的消息人士透露，上周德州一家生产商据称已为2018年对冲美国原油期货约3万桶/日。

**产量增长**

美国能源资料协会(EIA)称，美国明年产油量料增78万桶/日至1,002万桶/日，这将创下新的年度纪录。交易商则预估，明年美国产油量增幅最高达120万桶/日，德州多产的二叠纪盆地有望占到其中至少50-60万桶/日。

这有可能会让石油输出国组织(OPEC)减产至2018全年的效果大打折扣。

但Mobius Risk Group驻休斯顿研究与分析副总裁John Saucer表示，上述对于新增产量的预估可能偏乐观。

“论及钻油，开采模式已经臻于完美。我认为我们将见到新的增长，但有很多证据显示要找到新的压裂及完成的团队并不容易。”

根据能源资料协会(EIA)往前追溯到2013年12月的数据，11月时已经探钻但未完成的油井已经连续12个月增加，来到纪录高点。

尽管对冲增加，且产出增长，美国原油期货曲线仍处于逆价差，即近月原油价格高于远月。

周三时，2019年12月西德克萨斯中质油(WTI)原油较2018年12月合约每桶高出约2.46美元。这个广受欢迎的价差合约是反映油市状况的指标。

Saucer称，该价差暗示美国供应不太可能撼动全球市场。(完)