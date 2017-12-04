焦点：美国页岩油业喜迎OPEC延长减产利多 双方对立关系趋缓

路透维也纳12月1日 - 美国页岩油业与石油输出国组织(OPEC)似乎已经达成某种休兵共识，尽管目前毫无迹象显示美国页岩油业将出力协助减少全球石油供给过剩。

2017年5月3日，美国德州，一处页岩油设施。REUTERS/Ernest Scheyder

OPEC与俄罗斯为首的非OPEC产油国周四决定将减产协议延长至2018年年底，此举大受美国页岩油业者肯定。

美国页岩油产量最高的两个州--德州与北达科他州，将这形容为送给当地产油商的一份大礼。与过去几年美国页岩油生产大州倾向公开挞伐OPEC的好斗态度相比，形成了强烈反差。

“在这份OPEC协议下，油价似乎在(每桶)60美元附近稳定下来，我认为这对本州业者将是一个很好的价格环境，”监管油气业的德州铁路委员会监理官Ryan Sitton称。

德州石油业每日产量超过300万桶，甚至高于某些OPEC成员国。Sitton预测10年内德州日产量将增加200万桶。

与5月的上次OPEC会议不同，当时OPEC对页岩油生产商的不满情绪不止一次暴露在公众视线里，而本周出席维也纳会议的OPEC成员国的语气有了更多和解的意味。

“页岩油是一个重要参数，给全球的石油生产提供补充，”阿联酋石油部长马兹鲁伊在会谈间隙对记者表示。

“我们不能忽视页岩油，但需要对这个重要因素给予适当的权重，而不能夸大它的影响。”

北达科他州页岩油生产商Oasis Petroleum Inc(OAS.N)的执行长Tommy Nusz对路透表示，(以往)OPEC成员国“似乎难以理解美国页岩油运营，但我感觉这种情况正在改善。”

OPEC态度变化的一个原因可能是，他们愈发相信美国页岩油生产商永远都无法匹敌他们的影响力，尤其是在全球石油需求以大约150万桶/日的速度增长的情况下。

沙特能源部长法力赫在维也纳表示，“2017年之前有许多散布页岩油相关恐慌情绪的行为。2017年页岩油对(全球石油供应)的贡献在可控范围之内，而且相当温和”，2018年也是一样。

部分成员国指出，乐观的产量预期很少能够实现过。

科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)称，外界原本预期去年美国页岩油产量大致增长100万桶/日，但实际增幅仅为预估产量的一半。

“他们的产量增幅有限，”他说道。

**产量跳增**

尽管美国能源资料协会(EIA)周四的数据也显示，9月石油产量增长3%至近950万桶/日，今年初以来增长逾25%，但这也未能抑制市场人气。

产量跳增令市场吃惊，也凸显了页岩油生产商是如何以提高产量来快速应对油价上涨的，这追随了石油行业历史上的一贯做法。

近些年，美国石油产量的增幅几乎全部来自页岩油，全美现有产量中页岩油总计占到近三分之二。

Pioneer Natural Resources Co (PXD.N)执行董事长Scott Sheffield表示，油价上升带来的额外获利应分给股东，而非投入新的钻油活动。该生产商是美国最大油田--德州和新墨西哥州二叠纪盆地最大的生产商之一。

“如果美国产油商未来几个月因为油价上涨而增加钻机数量，我预计到2018年底又会出现油价崩跌，”他表示。

“我希望所有美国页岩油公司维持当前钻机数，将所有增量现金流用于增加对股东的回报方面。”

出席维也纳会议的Wood Mackenzie油市分析师Ann-Louise Hittle表示，Sheffield是在试图向页岩油行业发出明确信号。

“他强调的是价值而非数量，这令人欣慰，表明他在试图影响其他页岩油生产商，”她表示。

尼日利亚石油部长卡奇库(Emmanuel Ibe Kachikwu)称，相对于美国页岩油生产商，他更担心产油成本，他一直敦促哈里伯顿(Halliburton) (HAL.N)、斯伦贝谢(Schlumberger) (SLB.N)等油服提供商不要提高收费。(完)