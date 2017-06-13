美国7月页岩油产量料连续第七个月增加--EIA报告

路透纽约6月12日 - 美国能源资料协会(EIA)周一公布的预估显示，美国7月页岩油产量料连续第七个月增加。鉴于美国页岩产业表现坚韧，分析师持续担忧供应过剩。

EIA月度钻探活动报告显示，7月页岩油日产量预计增长12.7万桶，至创纪录的548万桶。这将是2月以来最大月度升幅，且产量创2007年有记录以来的最高水平。

根据该报告，在西德克萨斯和新墨西哥州的二叠纪盆地，原油日产量料增加6.5万桶，至247万桶。

在德克萨斯州的Eagle Ford，原油日产量料增加4.3万桶，至2016年2月以来高位137万桶。北达科他州的Bakken原油日产量料增长5,800桶，至11月来高位104万桶。

产量预估增加，可能损及OPEC减产协议近几个月抑制全球供应以拉抬油价的努力。分析师与交易商指出，美国页岩油行业有可能将减产降低的所有产量补回来。

与此同时，7月美国天然气产量预计增至纪录水平517亿立方英尺/日，将比6月增加近7亿立方英尺/日，也将为连续第七个月增长。

EIA预估，6月所有大型页岩盆地的天然气产量都将上升，二叠纪盆地石油产地相关的天然气产量增幅最大。

规模最大的页岩气产区--宾州Marcellus以及西维吉尼亚州的产区，7月产量料将小幅增加至194亿立方英尺/日，连续第四个月增长。Marcellus当月产量为182亿立方英尺/日，持平于去年同期水平。

EIA也表示，根据回溯至2013年12月的数据，生产商5月在几个最大的页岩油盆地钻探了992座油井，结束了在最大页岩盆地中的816座油井钻油作业，使得已经钻探但尚未结束作业的油井总数增加176座，至历史新高的5,946座。(完)