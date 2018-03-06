美国页岩油产量增长将远超美炼油商需求 出口或增加--研究

路透休斯顿3月5日 - 咨询公司Wood Mackenzie的最新研究显示，美国新增页岩油产量将远超该国的炼油产能。到2023年，美国新增石油产量中的四分之三将出口至欧洲和亚洲。

研究指出，美国页岩油对全球市场存在持续影响，而美国国内炼油产能和原油产量增长情况不匹配。研究人员称，除非建设新的基础设施，否则美国原油将在墨西哥湾港口遇到瓶颈。

Wood Mackenzie在周一发布的研究中称，美国油田预期增加的400万桶/日产量中，美国炼油商每天将消化90万桶-100万桶。

研究人员称，这将使未来五年新增原油和凝析油产量中有四分之三进入非美国买家手中。这些石油将在全球市场与中东和非洲产原油竞争。

美国炼油商更愿意加工中质和重质原油，无法消化所有的新增轻质原油。由于预计汽油需求将下降，美国在增加原油加工产能方面一直放缓脚步。

至少从2014年开始，埃克森美孚(Exxon Mobil) (XOM.N)就考虑扩大德克萨斯州博蒙特炼油厂的轻质油炼油产能，但尚未批准该项目。

研究称，2022年前大部分原油和凝析油出口将输往欧洲炼油厂，之后的新增原油可能出口至亚洲。去年末美国原油出口量达到210万桶/日。(完)